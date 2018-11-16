GIARDINI NAXOS: ESONDA IL TORRENTE SIRINA, AUTO TRASCINATA IN SPIAGGIA

La forte precipitazione caduta nella zona di Taormina ha contribuito a far ingrossare le acque del torrente Sirina, che è esondato in più punti.Un’automobile è stata trascinata dalla piena del fiume a...

A cura di Redazione 16 novembre 2018 14:36

