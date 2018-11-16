GIARDINI NAXOS: ESONDA IL TORRENTE SIRINA, AUTO TRASCINATA IN SPIAGGIA
La forte precipitazione caduta nella zona di Taormina ha contribuito a far ingrossare le acque del torrente Sirina, che è esondato in più punti.
Un’automobile è stata trascinata dalla piena del fiume a valle, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per recuperare il mezzo.
La situazione è difficile anche in città: allagamenti vengono registrati lungo l’arteria principale che conduce all’ospedale San Vincenzo di Taormina, che risulta praticamente irraggiungibile. Lo comunica il primario del Pronto soccorso il dottore Mauro Passalacqua dal suo profilo social. Passalacqua scrive “Il Sirina, deviato e ristretto nel suo alveo è esondato ! Impossibile al momento arrivare in Ospedale!.”
Anche Giardini Naxos è interessata da forti rovesci e allagamenti, con conseguenti disagi alla circolazione.