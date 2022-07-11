GIARRE: 32ENNE TROVATA MORTA IN CASA, INDAGINI DEI CARABINIERI

I Carabinieri del Comando provinciale di Catania indagano sulla morte di una 32enne trovata ieri senza vita nella casa di famiglia a Macchia, una frazione del Comune di Giarre, nel Catanese.Il decesso...

I Carabinieri del Comando provinciale di Catania indagano sulla morte di una 32enne trovata ieri senza vita nella casa di famiglia a Macchia, una frazione del Comune di Giarre, nel Catanese.

Il decesso, sembra per cause violente, sarebbe avvenuto almeno un giorno prima.

I primi rilievi sono stati eseguiti da militari dell'Arma del Sis e della compagnia di Giarre.

A dare l'allarme sarebbe stato il marito della vittima, la cui posizione, secondo quanto si apprende, sarebbe al vaglio della Procura di Catania che ha disposto l'autopsia.

La coppia ha una figlia piccola che era con i nonni materni che vivono a Letojanni, paese del Messinese di cui era originaria la donna.