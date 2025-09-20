Giarre, 45enne arrestato con quasi un chilo di cocaina nascosto tra frigorifero e lavatrice

I Carabinieri della Stazione di Giarre coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di...

I Carabinieri della Stazione di Giarre coadiuvati dai colleghi del Nucleo Operativo della Compagnia hanno arrestato, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, un uomo di 45 anni residente a Giarre per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, la profonda conoscenza del territorio e le attività info–investigative dei militari hanno consentito di acquisire elementi su un presunto deposito di droga riconducibile al soggetto. Dopo mirati servizi di osservazione e pedinamento, i Carabinieri sono intervenuti sottoponendolo a controllo e dando corso ad una perquisizione approfondita della sua abitazione, che ha dato esito positivo.

La droga era occultata in più ambienti: nel frigorifero e nella credenza del soggiorno erano custodite dosi già confezionate di hashish e marijuana, in una stanza adibita a magazzino sono state rinvenute attrezzature per il confezionamento, tra cui una macchina per il sottovuoto e una bilancia elettronica di precisione, mentre all’interno di una lavatrice in disuso collocata in un locale di pertinenza è stato scoperto il vero e proprio deposito con la cocaina suddivisa in grossi quantitativi sottovuoto.

Complessivamente sono stati sequestrati 917 grammi di cocaina ripartiti in 8 confezioni da 100 grammi, 2 confezioni da 50 grammi e 1 da 17 grammi, oltre a 1,99 grammi di hashish suddivisi in 4 dosi e 26 grammi di marijuana confezionati in 12 dosi tra stagnola e bustine termosaldate. Con la droga i militari hanno sequestrato anche rotoli di buste di plastica, carta stagnola e manoscritti ritenuti riconducibili alla contabilità dello spaccio.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato tratto in arresto in flagranza e tradotto presso la Casa Circondariale di Catania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha successivamente convalidato l’arresto disponendo per lui la misura cautelare della custodia in carcere, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna, mentre tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Il risultato operativo conferma l’efficacia della sinergia tra la Stazione di Giarre e il Nucleo Operativo e dimostra come la profonda conoscenza del territorio unita a mirate attività investigative consenta all’Arma dei Carabinieri di contrastare con efficacia il traffico e lo spaccio di droga.