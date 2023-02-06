GIARRE. AUTO PIRATA LO FALCIA: 32ENNE GRAVISSIMO
Un 32enne di Acireale è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto, che non si è fermata, mentre era a piedi nella zona Trepunti di Giarre.L'uomo, che nell'impatto ha anche sbattu...
A cura di Redazione
06 febbraio 2023 12:37
Un 32enne di Acireale è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto, che non si è fermata, mentre era a piedi nella zona Trepunti di Giarre.
L'uomo, che nell'impatto ha anche sbattuto contro un muro, è in codice rosso per politrauma al pronto soccorso dell'ospedale Cannizzaro di Catania, dove è stato trasferito con un elicottero del 118.
Indagini sono state avviate dai carabinieri della compagnia di Giarre.