GIARRE. AUTO PIRATA LO FALCIA: 32ENNE GRAVISSIMO

Un 32enne di Acireale è rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da un'auto, che non si è fermata, mentre era a piedi nella zona Trepunti di Giarre.L'uomo, che nell'impatto ha anche sbattu...

A cura di Redazione 06 febbraio 2023 12:37

