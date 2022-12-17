GIARRE. BECCATI COL SACCO PIENO DI AVOCADI: DUE ARRESTI

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato per “furto aggravato in concorso” una coppia di uomini di Giarre, un 48enne ed un 28enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordin...

I Carabinieri della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia hanno arrestato per “furto aggravato in concorso” una coppia di uomini di Giarre, un 48enne ed un 28enne, entrambi già noti alle Forze dell’Ordine.

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri sono intervenuti nelle campagne di Fiumefreddo, in via Cutula, a seguito della segnalazione del proprietario di un’azienda agricola, circa un furto in atto presso il suo terreno. Nel frangente i militari dell’Arma, tempestivamente sopraggiunti sul sito indicato, hanno immediatamente notato la presenza di due individui, che con fare sospetto, si stavano velocemente dirigendo verso un’autovettura parcheggiata a poca distanza, con in mano due grandi sacchi.

Subito bloccati ed identificati, è quindi scattata la perquisizione nei loro confronti e dell’automobile, che ha consentiti di recuperare 30 kg di avocado, del valore commerciale di circa 500 euro.

In merito alla ricostruzione dei fatti, i Carabinieri hanno poi accertato, attraverso la visione delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, le modalità “operative” messe in atto dai due per rubare i frutti. In particolare, mentre il 28enne si adoperava, con buste alla mano, per raccogliere i frutti, al 48enne spettava il compito di percuotere i rami delle piante con un bastone per far cadere a terra i frutti.

I Carabinieri hanno restituito gli avocado al proprietario dell’azienda ed hanno posto i due uomini a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto.