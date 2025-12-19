Giarre . Beccati mentre “alleggeriscono” i distributori: un denunciato dai Carabinieri

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Giarre hanno denunciato un 26enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile, insieme a un complice in fuga, di furto...

L’allarme è scattato poco prima delle cinque del mattino, quando un automobilista di passaggio ha segnalato alla centrale operativa della Compagnia di Giarre un furto in corso in viale delle Provincie, all’interno dell’area di un distributore di carburante.

Grazie alla tempestiva presenza delle pattuglie sul territorio, una squadra della Radiomobile è giunta rapidamente sul posto, sorprendendo il giovane fermo al centro della carreggiata davanti all’ingresso della stazione di servizio, probabilmente in funzione di “palo”.

Nel frattempo, i Carabinieri hanno sentito rumori metallici provenire dall’area interna e si sono avvicinati, scorgendo un altro uomo intento a forzare alcuni distributori automatici di bevande con attrezzi da muratore. Alla vista dei militari, il complice ha abbandonato il luogo, scavalcando una recinzione e riuscendo a fuggire nella campagna circostante.

Durante la perquisizione, il 26enne è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico. Il gestore della stazione di servizio ha quantificato un danno superiore ai 500 euro agli apparecchi manomessi, oltre a un ammanco di poche decine di euro.

La denuncia è stata trasmessa all’autorità giudiziaria, restando ferma la presunzione di innocenza fino a condanna definitiva.