GIARRE, BLITZ IN UN DISTRIBUTORE: LAVORO NERO E FANGHI SEQUESTRATI

L’azione di contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento della manodopera prosegue con le verifiche portate avanti dall’Arma dei Carabinieri nel capoluogo etneo.

I Carabinieri della Stazione di Giarre, in collaborazione con i colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità NAS e del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale NIPAAF, hanno proceduto ad un’attività ispettiva presso un distributore di carburanti con annessi bar ed autolavaggio, ubicato a Giarre.

Le verifiche hanno interessato dapprima il personale impiegato presso la pompa di benzina, facendo emergere che 1 lavoratore su 2 era impiegato “in nero”. Per il titolare dell’attività, quindi, un 62enne del posto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria, ferma restando la presunzione d’innocenza fino a sentenza definitiva di condanna.

L’attività imprenditoriale è stata sospesa temporaneamente in attesa di regolarizzazione della posizione di impiego del predetto lavoratore, mentre gli ulteriori accertamenti hanno permesso di riscontrare che nei locali adibiti a bar erano state effettuate modifiche, in difformità a quanto richiesto con la S.C.I.A. (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Evidenziata anche l’assenza di spogliatoi, carenze igienico-sanitarie e rischio contaminazione degli alimenti, i Carabinieri hanno applicato anche sanzioni amministrative per un totale di 4.000 euro, e segnalato l’azienda allo Sportello Unico per le Attività Produttive S.U.A.P. e all’Azienda Sanitaria Provinciale A.S.P. per i provvedimenti di competenza.

Infine, nel corso dell’ispezione, è stata anche riscontrata la presenza di un deposito incontrollato di fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue industriali, con conseguente sottoposizione a sequestro ed imposizione delle prescrizioni inerenti al corretto smaltimento.