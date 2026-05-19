Giarre, controlli dei Carabinieri in una panineria: scattano multe per 2mila euro

I militari hanno riscontrato l’assenza di fornitura d’acqua e irregolarità nelle procedure HACCP: al titolare della panineria una sanzione da 2mila euro.

I Carabinieri della stazione di Giarre, insieme ai militari del Nucleo Antisofisticazione e Sanità (NAS) di Catania, hanno effettuato una serie di controlli ispettivi in diverse attività commerciali del territorio giarrese, con particolare attenzione alla sicurezza alimentare e alla tutela della salute dei consumatori.

Nel corso delle verifiche, i militari hanno ispezionato anche una panineria situata nel centro cittadino, riscontrando alcune irregolarità a carico del titolare, un 45enne residente a Linguaglossa.

Secondo quanto accertato durante il controllo, all’interno dell’attività sarebbe mancata la fornitura di acqua, oltre al mancato rispetto delle procedure previste dal sistema HACCP, obbligatorie per gli operatori del settore alimentare.

Per queste violazioni i Carabinieri hanno elevato nei confronti del titolare una sanzione amministrativa pari a 2.000 euro.

L’HACCP rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza degli alimenti, poiché consente di individuare e prevenire eventuali rischi legati alla preparazione e alla somministrazione di cibi e bevande. Il manuale deve essere costantemente aggiornato per assicurare il rispetto delle normative vigenti e adeguati standard igienico-sanitari.