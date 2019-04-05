GIARRE: DECLINA FALSE GENERALITÀ PER ELUDERE L’ARRESTO: SORVEGLIATO IN MANETTE
I Carabinieri della locale Compagnia hanno arrestato nella flagranza il 29enne Luigi FALZONE di Riposto, poiché ritenuto responsabile di violazione degli obblighi inerenti la sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e falsa attestazione a pubblico ufficiale su identità personale.
È stata la pattuglia del Nucleo Radiomobile la scorsa notte ad imporgli l’alt mentre a bordo di una Smart For Two percorreva il corso Delle Province.
Il sorvegliato, sapendo di aver violato la misura di prevenzione cui era sottoposto, ha declinato ai militari false generalità.
Smascherato, è stato arrestato e posto ai domiciliari dove attenderà l’ammissione al giudizio per direttissima.