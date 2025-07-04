Giarre, fermati con arnesi da scasso: tra loro un uomo di Misterbianco

Nell’ambito dei costanti servizi di controllo alla circolazione stradale, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada...

Nell’ambito dei costanti servizi di controllo alla circolazione stradale, disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Catania, finalizzati a garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada e a prevenire i reati predatori, i militari della Compagnia di Giarre hanno effettuato una serie di posti di controllo sia nelle zone centrali del paese che in quelle più periferiche.

Intorno all’una di notte, lungo via Callipoli, una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile ha proceduto al controllo di un’autovettura che circolava con la carrozzeria in condizioni precarie, accertando che il veicolo era privo della prevista copertura assicurativa e della revisione.

I Carabinieri hanno identificato l’uomo alla guida, un 39enne residente a San Giovanni La Punta, già noto alle forze dell’ordine per precedenti penali legati a reati contro il patrimonio, e i due passeggeri, di 27 e 34 anni, residenti rispettivamente a Catania e Misterbianco.

L’atteggiamento dei tre è sembrato subito sospetto all’equipaggio, perché nessuno di loro sapeva spiegare cosa ci facessero a Giarre nel cuore della notte. I militari dell’Arma hanno, perciò, deciso di effettuare una perquisizione veicolare e personale, scoprendo che nel vano portabagagli della berlina erano stati nascosti numerosi strumenti atti allo scasso, tra cui tre torce frontali, un borsello contenente undici mazzi di chiavi alterate per un totale di 67 chiavi, un piccolo scalpello, due cacciaviti, una tenaglia, una chiave a bussola modificata e quattro chiavi inglesi di varie misure.

Ovviamente, alla richiesta di spiegazioni, il conducente non è stato in grado di fornire giustificazioni plausibili per il possesso di quegli strumenti da scasso, mentre i passeggeri hanno dichiarato di non sapere che quegli arnesi fossero a bordo del veicolo.

Sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giurisdizionale, considerate le circostanze di tempo e di luogo e la natura degli oggetti rinvenuti, il proprietario dell’auto è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli, ferma restando la presunzione di innocenza valevole ora e fino a condanna definitiva e tutto il materiale è stato sequestrato.

L’operazione testimonia ancora una volta l’importanza del costante monitoraggio del territorio da parte dell’Arma dei Carabinieri, il cui impegno quotidiano rappresenta un presidio fondamentale per la prevenzione dei reati e la tutela della sicurezza dei cittadini.