GIARRE. I SOLITI IGNOTI “VISITANO” LA CHIESA DELLA REGINA PACIS, PROFANATO ANCHE IL TABERNACOLO. RUBATI OGGETTI SACRI PER OLTRE 5.000 EURO

Durante la notte, ignoti malviventi hanno fatto irruzione nel luogo sacro, sottraendo oggetti religiosi per un valore complessivo di oltre 5000 euro. La scoperta è stata fatta questa mattina da Salvo Mancuso, consigliere parrocchiale, che ha trovato i locali della chiesa a soqquadro.

Tra gli oggetti trafugati figurano paramenti, calici, pissidi, ampolline, l’aspersorio e vari oggetti in ottone e argento, oltre a una cassa bluetooth. Particolarmente grave è stata la profanazione del tabernacolo, che conteneva le ostie consacrate.

L’intervento dei Carabinieri di Giarre è stato immediato. I militari hanno effettuato un sopralluogo e stanno verificando la presenza di telecamere nelle vicinanze della chiesa per acquisire eventuali prove video. Un ulteriore intervento è previsto a breve per rilevare eventuali impronte lasciate dai ladri.

Informati dell’accaduto anche Padre Taddeo Ambet, parroco della chiesa, attualmente fuori sede, e il Vescovo di Acireale.

L’episodio ha suscitato sconcerto e indignazione nella comunità parrocchiale. Il presidente del Consiglio comunale, Giovanni Barbagallo, ha espresso il suo rammarico, definendo il furto come un “atto vile e vergognoso”. Barbagallo ha sottolineato come il furto sia ancora più odioso perché ha colpito una parrocchia, privandola di oggetti spesso donati dai fedeli. Ha inoltre espresso vicinanza ai padri bocconisti e alla comunità di Regina Pacis, augurandosi che le forze dell’ordine riescano a rintracciare e assicurare alla giustizia i responsabili.

La speranza è che i colpevoli vengano presto individuati e che gli oggetti sacri possano essere recuperati.