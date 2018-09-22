95047

GIARRE: NASCONDEVANO L’EROINA IN AUTO, COPPIA IN MANETTE

22 settembre 2018 12:20
I Carabinieri della Compagnia di Giarre hanno arrestato nella flagranza Patrizia DEL POPOLO cl.80 e Fabio Orazio FICHERA cl.84, poiché ritenuti responsabili del concorso in detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti.
La scorsa notte, l’equipaggio di una gazzella del Nucleo Radiomobile, nell’espletare un posto di controllo in quella via Federico di Svevia, ha imposto l’alt all’autovettura con a bordo la coppia.
I due, facendo trapelare un eccessivo nervosismo, hanno spinto i militari ad approfondire il controllo terminato con la perquisizione dell’abitacolo dell’auto ove sono sati rinvenuti e sequestrati: 30 grammi circa di eroina, suddivisa in 26 dosi, nonché una modica quantità di metadone.
Gli arrestati, in attesa dell’udienza di convalida, sono stati relegati agli arresti domiciliari.

