GIARRE, PREGIUDICATO 19ENNE ROMPE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO
I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Giarre domenica sera a Riposto hanno arrestato il pregiudicato 19enne romeno IACOMIE Iulian Alexandru per evasione.
Il giovane, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, danneggiava il braccialetto elettronico che gli era stato applicato e a bordo dell’autovettura in uso alla madre si allontanava dalla propria abitazione a Giarre recandosi a Riposto.
I militari dopo averlo riconosciuto, riuscivano a catturarlo dopo una breve fuga a piedi dello stesso e dopo le formalità di rito lo sottoponevano nuovamente ai domiciliari a disposizione dell’A.G.