GIARRE, RAPINA UNA TABACCHERIA USANDO UN COLTELLO. ARRESTATO
I Carabinieri della Stazione di Riposto hanno tratto in arresto il pregiudicato 38enne MESSINA Gianluca di Giarre per rapina in flagranza.
L’uomo utilizzando un coltello rapinava dell’incasso il titolare di una tabaccheria di Giarre minacciando i dipendenti.
L’immediato intervento dei Carabinieri ha consentito, anche grazie alla visione delle telecamere di videosorveglianza, di rintracciare il rapinatore e sequestrare l’arma utilizzata per il reato.
Espletate le formalità di rito, MESSINA Gianluca è stato tradotto presso Casa Circondariale di Catania Piazza Lanza come disposto da A.G..