GIARRE, TROVATO CON CINQUE CHILI DI MARIJUANA

I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Giarre in collaborazione con i colleghi della Stazione di Fiumefreddo di Sicilia (CT) hanno arrestato un 18enne per i reati di “detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti” e “ricettazione”.

Nella nottata i Carabinieri, nel corso di un controllo alla circolazione stradale in largo Fleming del comune di Giarre, hanno intimato l’alt a un’autovettura Lancia Y in transito il cui conducente, anziché fermarsi, ha accelerato e superato il posto di controllo dei militari. Ne è scaturito un inseguimento durante il quale il fuggitivo, poi identificato per il 18enne, ha messo in grave pericolo l’incolumità dei militari operanti e di altri utenti della strada presenti lungo il tragitto a causa della sua guida spericolata.

I Carabinieri, quindi, sono riusciti a fermare la Lancia Y in via Trieste all’angolo con via Catania, dove il 18enne è sceso dall’auto continuando la fuga a piedi e, nel mentre, disfacendosi di un borsello.

Recuperato quel borsello, i militari hanno trovato al suo interno 20 grammi circa di cocaina e 6 di marijuana mentre, nel prosieguo della perquisizione dell’autovettura, hanno rinvenuto un ulteriore borsello contenente la cospicua somma di 2.905 euro, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il 18enne pertanto, vedendosi privo di alternative, ha deciso di vuotare il sacco e per alleviare più gravi conseguenze giudiziarie, ha indicato ai militari un nascondiglio tra la vegetazione in un tratto sterrato della via Sebastiano Lisi, dove custodiva un barattolo di vetro, occultato in un sacco di plastica, contenente ben 5 chilogrammi di marijuana.

I Carabinieri hanno quindi posto l’arrestato a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, che ha convalidato l’arresto e disposto per lui la misura degli arresti domiciliari.