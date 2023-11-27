GINNASTICA ARTISTICA, IL NUOVO STANDARD: E-SPACE MULTISPORT E CLAUDIA INFERRERA INNOVANO LA GINNASTICA ARTISTICA A PATERNÒ

E-Space Multisport di Paternò ha ospitato lo stage di Ginnastica Artistica diretto dal Tecnico Federale FGI Claudia Inferrera avvenuto il 25 Novembre 2023, e-Space Multisport ha raggiunto un successo...

E-Space Multisport di Paternò ha ospitato lo stage di Ginnastica Artistica diretto dal Tecnico Federale FGI Claudia Inferrera avvenuto il 25 Novembre 2023, e-Space Multisport ha raggiunto un successo eccezionale, confermandosi come un punto di riferimento nella formazione sportiva. Con la partecipazione di 32 atleti, l'approccio focalizzato sulle Parallele Asimmetriche, grande attrezzo a disposizione del Team paternese, ha portato a risultati straordinari nell'evento.

Il centro multisportivo E-Space di Paternò si è distintamente affermato come luogo d'eccellenza sportiva, creando uno spazio dedicato non solo alla pratica sportiva ma anche alla connessione tra atleti e allenatori, con l'obbiettivo del raggiungimento di importanti risultati sportivi.

Questo approccio non solo forma campioni ma favorisce una comunità coesa, ispirando gli atleti a raggiungere il massimo delle loro potenzialità.

L'allenamento sotto la guida esperta di Claudia Inferrera, Tecnico Federale FGI e del suo Staff di allenatori ha reso lo stage un'esperienza formativa di alto livello. Gli atleti di e-Space Multisport e di Artistica Inferrera hanno affrontato con successo il lavoro proposto dimostrando una notevole padronanza in breve tempo padronanza degli attrezzi e consolidando le fondamenta della ginnastica artistica.

Il successo di e-Space Multisport non si limita solo ai risultati sportivi, ma si estende alla creazione di un ambiente che promuove la connessione tra atleti, allenatori e la passione condivisa per la ginnastica artistica. Questa connessione è essenziale per il raggiungimento di risultati straordinari e per la formazione di atleti che non solo eccellono sul tappeto ma crescono come individui completi.

Il centro multisportivo di e-Space a Paternò continua a dimostrare che lo sport è più di una competizione, è una piattaforma per la creazione di legami duraturi e il raggiungimento collettivo dell'eccellenza, perché non esiste sport senza competizione e non può esistere competizione senza risultato.