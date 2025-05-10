GIOCATA DA 5 EURO FRUTTA OLTRE 4 MILIONI: RECORD STORICO AL LOTTO A BOLOGNA
BOLOGNA – Una vincita da record ha scosso il mondo del Lotto: ben 4.241.160 euro sono stati vinti a Bologna, nel concorso di giovedì 8 maggio. A riportare la notizia è Agipronews, che ha indicato come luogo della clamorosa vincita piazza delle Medaglie d’Oro, nel capoluogo emiliano.
Il fortunato giocatore ha totalizzato quella che risulta essere la più alta vincita nella storia del gioco del Lotto, centrando 10 ambi, 10 terni, 5 quaterne e una cinquina con una schedina da appena 5 euro. I numeri vincenti, giocati sulla ruota di Milano, sono stati: 12, 15, 39, 71, 75.
La schedina è stata compilata utilizzando anche l’opzione Lottopiù, che consente una combinazione di gioco più ricca, aumentando le possibilità di vincita.
Una strategia che si è rivelata decisiva, portando a casa un premio milionario senza precedenti per questo gioco.
Un evento eccezionale, che riaccende l’interesse e i sogni di milioni di italiani appassionati del Lotto, dimostrando che anche con una piccola giocata è possibile raggiungere traguardi straordinari.