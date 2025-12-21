Giocattoli, quaderni e tanto affetto: il Natale solidale della Polizia di Adrano

Nel momento in cui le festività natalizie entrano nel vivo, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, anche quest’anno, hanno incontrato i piccoli ospiti della Fondazione Giovann...

Nel momento in cui le festività natalizie entrano nel vivo, i poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano, anche quest’anno, hanno incontrato i piccoli ospiti della Fondazione Giovanna Romeo Sava di Belpasso per trascorrere del tempo con loro.

Si tratta di un appuntamento ormai fisso per i poliziotti di Adrano, i quali, in questo modo, intendono rivolgere uno speciale augurio ai bambini e al personale della Fondazione che gestisce due comunità alloggio per minori, la Comunità “Padre Vasta” e la Comunità “Padre Cosentino”, che svolgono una fondamentale funzione in tema di assistenza e accoglienza.

Attraverso l’impegno degli educatori, i bambini, di età compresa tra i 2 e i 15 anni, vengono seguiti nelle attività quotidiane, negli studi, fornendo vitto e alloggio.

L’incontro è stato particolarmente atteso dai piccoli che hanno letteralmente preso per mano gli amici poliziotti per un momento di gioco e di spensieratezza, in un clima di vera festa. A tal proposito, il Dirigente del Commissariato di Adrano, il Vice Questore Dott. Vincenzo Sangiorgio, ha voluto rimarcare il concetto dell’amicizia e del valore della fiducia che deve sempre ispirare i rapporti tra i ragazzi e le forze di Polizia, per contribuire insieme alla costruzione di una società migliore, partendo anche dai piccoli e semplici gesti della quotidianità, come aiutare un amico in un momento di difficoltà. Per questo motivo, ai bambini è stato ricordato che, per ogni evenienza, quando si vuole parlare o comunicare un problema, i poliziotti saranno sempre pronti ad ascoltare, in modo superare insieme le difficoltà.

Uno dei momenti più attesi è stato, ovviamente, quello dell’apertura dei doni che i poliziotti hanno portato per loro: giocattoli e gadget per i più piccoli, quadernoni, matite colorate e zaini per i più grandi.

All’incontro hanno preso parte i responsabili e la comunità educante della struttura.

L’iniziativa rientra tra le azioni di prossimità portate avanti costantemente in tutto il territorio provinciale dai poliziotti della Questura di Catania per esprimere al meglio lo spirito “esserci sempre” della Polizia di Stato, al fianco della gente.