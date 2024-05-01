Gioco online: crescono i nuovi conti aperti. La Sicilia tra gli hot spot italiani

Il gioco online è sempre più popolare tra il pubblico. Secondo gli ultimi dati a disposizione, resi noti da Slotmania.it, nel febbraio di quest'anno il numero dei conti di gioco attivi è aumentato del...

Il gioco online è sempre più popolare tra il pubblico. Secondo gli ultimi dati a disposizione, resi noti da Slotmania.it, nel febbraio di quest'anno il numero dei conti di gioco attivi è aumentato del 12,11%, rispetto allo stesso periodo del 2023.

Rispetto ad un anno fa, la tendenza verso l'online sembra più marcata. A certificarlo c'è un confronto tra i primi due mesi del 2023 e i primi due di quest'anno. A gennaio 2024 i giocatori che giocavano online sono stati 2.347.198, mentre a febbraio sono leggermente scesi a 2.346.326. Questi due dati sono in aumento rispettivamente del 5,51% (nel gennaio 2023 furono 2.224.413) e del 9,05%, (nel febbraio del 2023 furono 2.151.523).

Analizzando l'andamento dei primi 11 mesi del 2023 si scopre che In media, sono stati oltre 2 milioni i giocatori attivi per ogni mese e questi mensilmente hanno utilizzato circa 3 milioni di conti gioco. I nuovi conti aperti sono stati invece 500.000

La tendenza ad aprire nuovi conti online è confermata anche in questo inizio del 2024. Come si è visto, però un «nuovo conto online» non è sempre sinonimo di «nuovo giocatore». Infatti, gli utenti che aprono più di un conto gioco sono in netto aumento. Ciò è dovuto alla grande varietà di offerte che i casinò offrono in rete e che sono un invito ai giocatori a provare più di un sito per accaparrarsi l'offerta migliore.

Un altro aspetto interessante arriva dall'analisi delle singole regioni. Tra quelle dove si gioca di più spicca la Sicilia. In base al Libro nero dell’azzardo, elaborato da Federconsumatori e CGIL in collaborazione con la Fondazione ISSCON, l'isola è la seconda regione in Italia per euro spesi nel gioco d’azzardo online: 8,67 miliardi l’anno. Solo la Campania gioca di più, con 10,4 miliardi. La spesa medio giocata pro-capite è 1.806 euro l’anno, di poco inferiore ai 1.874 euro in Campania, ma superiore alla media nazionale che si assesta sui 1.719 euro. Una ulteriore classifica che analizza le cifre complessivamente spese in ogni provincia per il gioco online evidenzia come Palermo sia quella dove si spende di più: 2,5 miliardi di euro. A seguire troviamo Catania (1,9 miliardi) e Messina (1,2 miliardi).

Inutile dire che questi dati destino particolare preoccupazione. Tuttavia, la recente riforma che il Governo ha messo in atto potrebbe portare dei benefici da questo punto di vista.

Tra le novità messe in campo per combattere la ludopatia, infatti, vi sarà un'app in grado di assicurare la certezza dell’identificazione del giocatore. In questo modo si eviterà l’apertura di un conto gioco ai minori. Questa app sarà predisposta dall’agenzia delle Dogane e dei Monopoli e sarà disponibile a breve. Si tratterà dunque di un ulteriore passo verso la sicurezza del gioco online.