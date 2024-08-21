GIOIOSA MAREA, TENTA DI VIOLENTARE UNA DONNA MENTRE RIENTRA A CASA E AGGREDISCE IL PADRE INTERVENUTO PER SALVARLA

Sabato scorso, i Carabinieri di Gioiosa Marea hanno arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato per violenza sessuale e violazione di domicilio. L’arrest...

Sabato scorso, i Carabinieri di Gioiosa Marea hanno arrestato un uomo di 33 anni, già noto alle forze dell’ordine, colto in flagranza di reato per violenza sessuale e violazione di domicilio.

L’arresto è avvenuto in seguito a un intervento della pattuglia locale, attivata dopo una chiamata al numero di emergenza 112 nelle prime ore del mattino.

Intorno alle 3:00, una giovane donna del posto è stata aggredita da un uomo mentre stava rientrando nella sua abitazione. L’aggressore l’ha avvicinata e molestata sulla pubblica via. Quando la vittima ha tentato di rifugiarsi nel cortile del suo condominio, l’uomo l’ha seguita, con l’intento di continuare l’aggressione.

Le indagini, condotte immediatamente dai Carabinieri, hanno permesso di ricostruire la dinamica dell’accaduto. La vittima ha riferito che, mentre aspettava l’apertura del cancello condominiale a bordo del proprio ciclomotore, è stata avvicinata dallo sconosciuto che, dopo averla molestata verbalmente, ha tentato di aggredirla fisicamente. La giovane è riuscita a sfuggire entrando nel condominio, ma l’aggressore l’ha seguita, introducendosi nell’area comune.

Nel frattempo, il padre della ragazza è arrivato sul posto e, riconoscendo l’aggressore indicato dalla figlia, ha cercato di intervenire.

Ne è scaturita una colluttazione tra l’uomo e il padre della vittima, che ha tentato di difendere la propria famiglia. L’aggressore, cercando di fuggire, è stato fermato poco distante dal condominio dalla pattuglia dei Carabinieri, allertata dalla ragazza.

Al termine delle indagini preliminari, l’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. La misura è stata confermata dal G.I.P. del Tribunale di Patti, dott. Ugo Domenico Molina, che ha valutato la gravità dell’accaduto e il rischio di recidiva, in particolare verso giovani vittime. La Procura della Repubblica, diretta dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, ha sostenuto la necessità della misura cautelare.

