GIORGIA CATENA, PROMESSA PATERNESE TITOLARE DELLA SQUADRA SICILIA

Ieri è stata ufficializzata la composizione della squadra cadetti e juniores che prenderà parte al Campionato Italiano per Regioni "OLIMPYC DREAM CUP 2017" di Taekwondo in programma a Busto Arsizio(VA...

Ieri è stata ufficializzata la composizione della squadra cadetti e juniores che prenderà parte al Campionato Italiano per Regioni "OLIMPYC DREAM CUP 2017" di Taekwondo in programma a Busto Arsizio(VA) il 20 e 21 Maggio presso il Palayamamay.

La squadra composta dai migliori atleti siciliani è diretta dai responsabili tecnici regionali Antonino Cutugno,allenatore della sezione giovanile POLIZIA FIAMME ORO Palermo e Giovanni Lo Dolce coach della nazionale italiana Para Taekwondo. Le convocazioni sono state diramate dal comitato regionale Sicilia della FITA Federazione Italiana Taekwondo al termine dei quattro raduni e alla conclusione dei campionati italiani per club nei quali Giorgia è salita sul podio,il più importante d'Italia battendo ai quarti di finale l'atleta titolare della nazionale italiana -33 kg,Baglivo. Il tecnico Tony Marletta si dice abbastanza soddisfatto ma consapevole che in coppa Italia a busto Arsizio l'atleta Catena ha buone possibilità di risalire sull'ambito podio,fiduciosi anche per il futuro del team che ha sempre portato grandi risultati con il suo giovanissimo vivaio,portando sempre alto il nome di Paternò in italia e all'estero.

Belle notizie quindi per lo sport paternese dal momento che Giorgia Catena dell'Associazione sportiva TAEKWONDO MARLETTA ,Catena undicenne sarà l'unica catanese in squadra a rappresentare la Sicilia nella squadra combattimenti di Taekwondo olimpico.