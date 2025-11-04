Giorgio Forattini è morto: il vignettista aveva 94 anni

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagn...

Il disegnatore e giornalista Giorgio Forattini, autore di vignette di satira politica che sono state le prime ad essere pubblicate in prima pagina sui giornali e a cadenza quotidiana, tanto da guadagnarsi per lungo tempo il soprannome di "re della satira", è morto oggi all'età di 94 anni a Milano.

Dal 1973, per quasi mezzo secolo, i suoi disegni che hanno ironizzato su vizi e virtù di tanti protagonisti della politica sono apparsi su "Paese Sera", "La Repubblica", "La Stampa", "Il Giornale", "Qn", "L'Espresso" e "Panorama". La notizia della scomparsa del vignettista che ha cambiato il modo di fare satira in Italia è stata data da "Il Giornale", uno degli ultimi quotidiani con cui ha collaborato.

Forattini "si è spento serenamente oggi nella sua casa milanese all'età di 94 anni", ha confermato all'Adnkronos Michela Cappelletti, per 35 anni assistente del disegnatore e giornalista. Accanto a Forattini, fino all'ultimo, la moglie Ilaria Cerrina Feroni.

I funerali si terranno giovedì 6 novembre alle 11 nella Chiesa di Santa Francesca Romana, in via Alvise Cadamosto 5, a Milano.

Le ceneri verranno poi tumulate nel cimitero di Monte Porzio Catone (Roma), dove si trova la tomba di famiglia. Giorgio Forattini riposerà accanto ai genitori, il fratello e al figlio Fabio prematuramente scomparso.