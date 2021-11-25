GIORNATA CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE: L’INIZIATIVA DELL’ASSOCIAZIONE MUSICA&MOVIMENTO

Per celebrare la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione Musica&Movimento a.p.s., in quanto associazione di promozione sociale, ha realizzato, con il contributo dei...

La campagna di sensibilizzazione sarà ben visibile sui canali social. Il progetto infatti, realizzato insieme alle quote rosa dell’associazione, vede la pubblicazione di un’immagine, realizzata dagli stessi soci, con la quale si vuole rappresentare l’indifferenza, le paure, ma anche la bellezza, i sogni e la libertà delle donne.

Nella foto è stato aggiunto un pensiero scritto dalla socia Maria Rita Lombardo, riportato sotto.

«Con la mia chitarra percorro i sentieri dei cuori.

Per portare serenità e leggerezza, lí dove uno schiaffo, crea rossore sulla pelle.

Lí dove un pugno crea lividi sugli occhi.

Lí dove uno strattone distrugge una persona nel suo corpo, come una panchina in mille pezzi.

E lí dove c'è bisogno e si ricerca sempre un po' di pace dopo aver affrontato mille guerre, che hanno disintegrato corpi, cuori e menti.

Guardiamo tutti con gli occhi, ma nessuno osserva con la mente per valutare e stringere una mano con le ossa infrante.

Nel mio piccolo provo a rinnegare ogni sfaccettatura della violenza, perché nel mondo esiste anche l'amore ed esso è più forte di chiunque altro ed aiuta a rimarginare ferite e a non far spezzare la vita,

diffida da chi ti dice vergogna e fidati di chi ti dice:

La tua vita è più importante di consiglio sbagliato».