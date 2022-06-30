GIORNATA DI GRAVI INCIDENTI NEL COMPRENSORIO. LE FOTO

Giornata di incidenti stradali oggi 30 Giugno 2022 nel nostro comprensorio, per fortuna senza gravissime conseguenze per le persone.Ben tre i sinistri accaduti, i primi due si sono verificati, quasi...

Giornata di incidenti stradali oggi 30 Giugno 2022 nel nostro comprensorio, per fortuna senza gravissime conseguenze per le persone.

Ben tre i sinistri accaduti, i primi due si sono verificati, quasi in contemporanea.

In ordine cronologico il primo si è verificato intorno alle ore 10 sulla sp4/II, la strada che collega Belpasso con Santa Maria di Licodia nei pressi di Currone.

Per fortuna soltanto tanto spavento ma non si registra nessun ferito nel sinistro che ha coinvolto un furgone ed una Fiat 126 nei pressi dell'area Mercatale Pozzo Currone.

Ad intervenire per i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica del sinistro gli agenti della Polizia Municipale di Paternò.

Intorno alle ore 10.30 il secondo sinistro che si è verificato sulla Sp in contrada tre Fontane.

A scontrarsi in modo violento sono state una Fiat Punto e un vecchio modello di Fiat 500, dopo il violento urto, il conducente della 500 , è rimasto incastrato tra le lamiere, sul posto si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, allertati da alcuni passati, che hanno lavorato con cesoie e divaricatore per liberare il malcapitato dal veicolo ed in seguito affidato al 118, i pompieri hanno poi provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi incidentati e dell’area del sinistro.

Il 70enne, cosciente, avrebbe riportato una serie di traumi ed è stato trasportato in ambulanza per poi essere trasferito a bordo dell'elisoccorso, he è atterrato nel campo attiguo al luogo del sinistro., per raggiungere l'ospedale Cannizzaro di Catania per tutte le cure necessarie.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco e l'ambulanza sono intervenuti i Carabinieri della locale stazione per eseguire i dovuti rilievi e stabilire l'esatta dinamica

Il traffico è rimasto bloccato per circa un ora in entrambe le direzione per consentire le operazioni in totale sicurezza.

Il terzo intorno le ore 12.30 sulla Ss 121 in territorio di Belpasso poco distante dal centro commerciale Etnapolis, corsia di marcia direzione Paternò.

Un Fiat Doblò della Misericordia di Adrano con a bordo due giovani del servizio civile universale, una disabile e l'anziana madre che accompagnava quest'ultima per una visita, per cause tutte ancora tutte da accertare si è ribaltato al centro della carreggiata.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute diverse ambulanze del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco che hanno soccorso i feriti.

Ad atterrare in un campo adiacente alla statale anche l'elisoccorso del Cannizzaro di Catania che ha preso in carico la madre della signora disabile trasportandola al Cannizzaro di Catania. La figlia disabile, per gli accertamenti del caso, è stata invece trasportata al Policlinico di Catania. I due soccorritori della Misericordia sono stati trasportati all'ospedale di Paternò con diverse escoriazioni sul corpo . Secondo quanto noto, nessuno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi.

Sul posto si è subito portato anche il Governatore della Misericordia di Adrano Pietro Branchina.

