GIORNATA DI INCIDENTI NEL COMPRENSORIO: TRE TAMPONAMENTI SULLA SUPERSTRADA 121 E VIOLENTO SCONTRO A PATERNÒ, BILANCIO DI 8 FERITI

Oggi, 27 Dicembre 2023, è stata una giornata funestata da una serie di incidenti stradali nel nostro comprensorio, con particolare riferimento alla superstrada 121. Ben tre tamponamenti si sono verificati quasi simultaneamente nello stesso punto, molto probabilmente collegati tra di loro a causa dei rallentamenti derivanti dal primo sinistro. Gli incidenti hanno interessato la tratta tra gli svincoli di Piano Tavola e Misterbianco Motta Sant'Anastasia.

Il bilancio complessivo degli incidenti sulla statale conta due persone trasportate all'Ospedale San Marco di Catania e altre quattro, di cui due minori, trasportate all'Ospedale di Biancavilla. Fortunatamente, al momento, nessuno sembra aver riportato gravi conseguenze, ma disagi significativi sono stati riscontrati per coloro che percorrevano la statale, trovandosi costretti a lunghe code in direzione Catania.

Nel pomeriggio, un altro grave incidente stradale si è verificato a Paternò, intorno alle ore 16.30, in via Fontana del Lupo. Le cause del violento scontro frontale tra una Fiat Panda e una Honda sono al vaglio delle autorità competenti.

A seguito dell'incidente, gli airbag nei veicoli coinvolti sono esplosi, sottolineando la gravità dell'impatto. Le vittime dell'incidente sono un uomo e una donna, entrambi conducenti dei veicoli coinvolti. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati in ospedale per accertamenti e cure mediche necessarie. Al momento non è nota la gravità delle ferite riportate.

Sul luogo dell'incidente è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dei mezzi coinvolti.

La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire operazioni in totale sicurezza e per effettuare i necessari rilievi da parte della Polizia Municipale al fine di stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.