GIORNATA DI SANGUE SULLE STRADE DEL CATANESE: TRE VITTIME IN MENO DI 24 ORE

Catania, 31 maggio 2025 – È un bilancio tragico quello registrato nelle ultime ore sulle strade della provincia di Catania, dove tre persone hanno perso la vita in altrettanti incidenti avvenuti tra la serata di ieri e il pomeriggio di oggi.

La prima tragedia si è consumata nella tarda mattinata di oggi lungo la strada provinciale 134, in territorio di Motta Sant’Anastasia. Una bambina di soli 15 mesi è morta a seguito di un violento impatto dell’auto su cui viaggiava contro un muro di cinta.

Alla guida del veicolo vi era la madre, che per cause ancora in fase di accertamento ha perso il controllo del mezzo. La piccola è stata immediatamente soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale Garibaldi Nesima di Catania, dove però è deceduta poco dopo il ricovero. La madre, ferita ma non in pericolo di vita, è stata ricoverata nello stesso nosocomio e si trova sotto osservazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Motta Sant’Anastasia per i rilievi del caso.

Poche ore dopo, un secondo dramma ha colpito Fiumefreddo di Sicilia, all’incrocio tra via Marconi (SS 114) e via Giovanni Meli. In un violento scontro tra un’auto e una bici elettrica ha perso la vita Orazio Grasso, di Fiumefreddo di 59 anni che viaggiava sul mezzo a due ruote. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori del 118, l’uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.

Il terzo incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri a Caltagirone, in via Monsignor Mario Sturzo. Un giovane motociclista , Danilo Francesco Accardi di 27 anni, alla guida di una KTM di grossa cilindrata, si è scontrato con una Ford C-Max. Anche in questo caso, l’impatto è stato fatale: il ragazzo è stato trasportato d’urgenza al nosocomio calatino, dove è spirato poco dopo l’arrivo. Gli agenti del commissariato di Caltagirone stanno indagando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Tre vite spezzate in circostanze diverse, ma tutte accomunate da un tragico destino sulle strade del Catanese. Un bilancio che riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale e sulla necessità di maggiore prevenzione.