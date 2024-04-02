GIORNATA FUNESTATA DA INCIDENTI A PATERNÒ: TRE SINISTRI IN POCHE ORE

Paternò è stata scossa oggi da una serie di incidenti stradali, che hanno causato preoccupazione e disagi nella comunità locale. Nella giornata del 2 Aprile 2024, ben tre sinistri hanno scosso la norm...

Paternò è stata scossa oggi da una serie di incidenti stradali, che hanno causato preoccupazione e disagi nella comunità locale.

Nella giornata del 2 Aprile 2024, ben tre sinistri hanno scosso la normalità delle strade cittadine, mettendo in evidenza la necessità di maggiore prudenza e attenzione alla sicurezza stradale.

I primi due incidenti si sono verificati quasi simultaneamente e a breve distanza l'uno dall'altro, precisamente sulla Strada Provinciale 58, nella contrada Tre Fontane.

Qui, due veicoli - un furgone e un'auto - sono stati coinvolti in una violenta collisione, con l'auto che ha terminato la sua corsa ai bordi della carreggiata dopo l'impatto. L'intervento immediato dei vigili del fuoco è stato necessario per estrarre il conducente intrappolato e per mettere in sicurezza la zona. Fortunatamente, nonostante la gravità dell'incidente, il conducente è stato trasferito in ospedale in condizioni serie ma stabili.

Nel frattempo, un altro sinistro è avvenuto nei pressi della rotonda "di San Marco", coinvolgendo un camion che, presumibilmente a causa di un guasto al mezzo, ha urtato contro il muro che delimita la carreggiata. Sebbene il sinistro abbia causato danni materiali e rallentamenti nel traffico, nessuna persona è rimasta ferita, se non il palo della segnaletica stradale, che è stato divelto nell'impatto.

Il terzo incidente, avvenuto intorno alle 13:00 in via GB Nicolosi, ha coinvolto un motociclista il quale è caduto rovinosamente a terra per cause attualmente in fase di accertamento. Per fortuna, il motociclista è riuscito ad evitare lesioni serie, ma l'incidente ha comunque causato rallentamenti significativi nel traffico locale.