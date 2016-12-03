I giorni della Santa: il messaggio alla città di Padre Salvatore Magrì

Ritroviamo la gioia di essere una comunità che sa custodire la propria memoria per rilanciare un futuro pieno di speranza

95047.it Vorrei introdurre i festeggiamenti in onore di Santa Barbara con una sintetica anticipazione di quello che sarà il messaggio alla cittadinanza da parte del parroco della chiesa patronale.

Sarà un invito a vivere la festa di quest’anno come prolungamento del Giubileo della misericordia da poco concluso.

La festa della nostra gloriosa martire sarà proposta come concreta modalità per accogliere ancora il dono della misericordia mettendoci sulle orme della sua testimonianza, la cui forza sgorga dalla misericordia sperimentata nella sua vita di fede.

Celebrare la festa di Santa Barbara significa sottolineare il vivo desiderio che la sua testimonianza di fede rimanga nella coscienza della nostra comunità cittadina, che fa festa non per accrescere la gloria di S. Barbara - non ne ha bisogno - ma per ritrovare la gioia di stare insieme, la gioia di essere una comunità che sa custodire la propria memoria per rilanciare un futuro pieno di speranza.

Il cammino che ora vogliamo intraprendere in compagnia di Santa Barbara ci dovrà condurre ad essere operatori di misericordia nei luoghi dove viviamo: nella vita della Chiesa; nella vita personale; nelle periferie esistenziali; nella vita pubblica e civile; nella chiamata alla conversione per chi vive nell’illegalità.

Santa Barbara ha voluto bene e continua a volere bene la nostra città e chiede a tutti di generare un futuro buono che dovrà costruirsi non solo sulla sicurezza economica, ma anche sui valori.

La crisi in atto è anche spirituale e, pertanto, spirituale deve essere anche la ripresa.