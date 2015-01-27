Giorno della memoria: 143 i residenti della provincia morti nei campi di sterminio

Li vogliamo ricordare tutti: uno per uno. Nome per nome

95047.it Erano, essenzialmente, militari dell’esercito italiano che dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, come avvenuto da parte di parecchie centinaia di migliaia di soldati e graduati di tutte le armi che non vollero piegarsi al continuare della bieca ideologia e violenza dei nazifascisti che avevano scatenato la distruttiva guerra mondiale, parteciparono alla Resistenza, per la Lotta di Liberazione. Dei catanesi, in circa settanta morirono nei luoghi della sofferenza e della persecuzione, gasati nelle camere di morte e poi inceneriti, fucilati, di stenti e di fame.

Questi i nominativi dei catanesi morti nei Lager, frutto dell’ indagine effettuata nel corso dei decenni dalle Associazioni della Memoria, a partire dal’ANED, e da ricercatori storici (per ultima Giovanna D’Amico in “I siciliani deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti):

Aliotta Sebastiano, Catania 20.01.1914 Melk (Mauthausen) 31.01.1945 Barbagallo Giuseppe, Acireale 15.10.1916

Boscarelli Gaetano, Caltagirone 02.01.1924 – Mauthausen 30.04.1945

Calì Vincenzo, Giarre 01.01.1889 - Gróditz (Flossenburg) 03.02.1945

Campo Agatino, Misterbianco 01.05.1921- Markisch (Natzweiler) 14.09.1944

Candella Giuseppe, Catania 14.08.1913- Saafeld (Buchenwald) 27.04.1944

Caruso Alfio, Adrano 02.01.1925- Dachau 17.05.1945

Caruso Angelo, Misterbianco 18/03/1913

Cittadino Michele, Catania 01/01/1898 - Dachau

Consolo Alfio, Zafferana 16.04.1898- Spaichingen (Natzweiter) 03.03.1945

Corsaro Alfio, Catania 25.01.1921- Ebensce (Mauthausen) 30.05.1944

Costanzo Alfio, Caltagirone 02/07/1922 -

D’Amore Salvatore, Calatabiano 10.03.1920 - Mauthausen 25.04.1945

D’Angelo Antonino, Catania 29.07.1912 - Melk (Mauthausen) 15.01.1945

De Corrado Giovanni, Caltagirone 05.09.1883 - Buchenwald 31.03.1945

De Forte Vincenzo, Catania 26/03/1899- Dachau

Di Piazza Antonino, Bronte 06/09/1919 – Brandenburg and der Havel

Di Prima Mario, Catania 21.07.1919 - Mauthausen 04.05.1945

Dottorello Francesco, Caltagirone 18.02.1908 Ebensee( Mauthausen) 13.01.45

Emmanuele Rosario, Giarre 01.08.1912 - Gróditz (Flossenburg) 20.03.1945

Felice Filippo, Catania 20.02.1911 Ebensee (Mauthausen) 30.04.1945

Ferrara Giuseppe, Linguaglossa 16.12.1908 - Gauderschein (Buchenwald) aprile 1945

Firrarello Angelo, S. Cono 10/11/1920 – 06/02/1945

Gagliano Antonio, Catania 04.11.1919 - Buchenwald 11.04.1945

Galata Antonio, Motta S. Anastasia 10.10.1906 - Dachau 20.05.1945

Gandolfo Salvatore, Vizzini 22.02.1910 - Laura (Buchenwald) 20.10.1943

Genovesi Concetto, Giarre 08.10.1904 - Dachau 31.05.1945

Giuffrida Giuseppe, Catania 09.09.1918 - Mauthausen 14.04.1945

Grasso Federico, Catania 04.01.1919 - Gunskirchen (Mauthausen) 21.04.1945

Greco Giuseppe, Linguaglossa 09/11/1921 -

Gulizia Giuseppe, Mineo 25.08.1919 - Buchenwald 09.02.1945

Ingo Epifanio, Caltagirone 02.01.1920 - Wien/Schwechat (Mauthausen) 26.06.1944

La Marca Edoardo, Catania 20.09.1912 - Flossenburg 08.03.1945

Landolina Giovanni Caltagirone 11.03.1886 - Mauthausen 19.03.1945

La Rosa Alfio, Catania 03.05.1912 - Gusen (Mauthausen) 31.03.1945

La Rosa Venero, Belpasso 01.02.1921 - Gusen (Mauthausen) 03.02.1945

Leone Girolamo, Caltagirone 15.02.1920 - Ohrdruf (Buchenwald) 12.03.1945

Leonardi Giuseppe, Zafferana 20/06/1922 – 08/01/1945 Buchenwald

Lo Faro Salvatore, Giarre 12.03.1896 - Vaihingen (Natzweiler) 20,03.1945

Longo Alfio, Adrano 14.04.1922 Ebensee - (Mauthausen) 09.06.1945

Messina Salvatore, Mineo 23/03/1899 – 01/05/1945 Gusen -Mauthausen

Milone Carmelo, Mineo 13/07/1893 – 05/02/1945 Melk-Mauthausen

Incontra Luigi, Catania 21.01.1905 - Hersbruck (Flossenburg) 27.11.1944

Papa Santo, Misterbianco 17.04.1921 - Mauthausen 04.06.1945

Pesce Agatino, Motta S. Anastasia 24/11/1924 -

Pistara Rosario, Acireale 06.01.1909 - Ohrdruf (Buchenwald) 01.03.1945

Porto Lorenzo, Catania 01.01.1916 - Wien/Floridsdorf (Mauthausen) 11.04.1945

Previti Luciano, Motta S. Anastasia 16/12/1912 -

Puglisi Vincenzo, S. Venerina 04.04.1920 - Bergen Belsen 12.05.1944

Puglisi Leonardo, Riposto

Pulvirenti Sebastiano, Acireale 21.02.1924 - Salza (Buchenwald) 25.10.1944

Rainieri Francesco, Catania 25/06/1913 -

Ramponi Angelo, Randazzo 02.02.1945 - Buchenwald 26.03.1945

Salanitro Carmelo, Adrano 30.10.1894 - Mauthausen 24.04.1945

Scalisi Antonino, S. Maria di Licodia 16.09.1925 - Langenstein (Buchenwald) 20.03.1945

Scuderi Gaetano, Misterbianco 21/05/1922 -

Severino Carmelo, Catania 05.02.1915 - Gusen (Mauthausen) 27.03.1945

Sgroi Giuseppe, Catania 25.01.1910 - Ebensee (Mauthausen) 23.04.1945

Spampinato Francesco, Catania 18.07.1923 - Gusen (Mauthausen) 06.04.1945

Stissi Giovanni, Adrano 31.08.1896 - Ebensee (Mauthausen) 03.05.1945

Torisse Settimio, Catania 05.04.1913 - Dachau 10.05.1945

Tranchina Lino, Catania 05.01.1922 - Flossenburg 21.02.1945

Tropellone Sebastiano, Acireale 30.03.1912- Buchenwald 19.09.1944

Vassallo Giuseppe, Catania 24/04/1913 – 24/03/1944

Vasta Salvatore, Mascali 18.07.1915- Ebensee (Mauthausen) 20.02.1945

Vecchio Salvatore, Catania 06.09.1917 - Ebensee (Mauthausen) 22.04.1945

Velardita Salvatore, Caltagirone 09.04.1898 - Mauthausen 28.03.1944

Verdura Salvatore, Catania 23/09/1893 – 19/02/1945 Bergen Belsen

Villari Antonio, Trecastagni 27.02.1926 Proschdorf (Flossenburg) 11.03.1945

Zappalà Ignazio, Adrano 02.07.1913 - Weimar (Buchenwald) 23.04.1944