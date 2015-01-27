Giorno della memoria: 143 i residenti della provincia morti nei campi di sterminio
Li vogliamo ricordare tutti: uno per uno. Nome per nome
95047.it Erano, essenzialmente, militari dell’esercito italiano che dopo l’armistizio dell’8 settembre del 1943, come avvenuto da parte di parecchie centinaia di migliaia di soldati e graduati di tutte le armi che non vollero piegarsi al continuare della bieca ideologia e violenza dei nazifascisti che avevano scatenato la distruttiva guerra mondiale, parteciparono alla Resistenza, per la Lotta di Liberazione. Dei catanesi, in circa settanta morirono nei luoghi della sofferenza e della persecuzione, gasati nelle camere di morte e poi inceneriti, fucilati, di stenti e di fame.
Questi i nominativi dei catanesi morti nei Lager, frutto dell’ indagine effettuata nel corso dei decenni dalle Associazioni della Memoria, a partire dal’ANED, e da ricercatori storici (per ultima Giovanna D’Amico in “I siciliani deportati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti):
Aliotta Sebastiano, Catania 20.01.1914 Melk (Mauthausen) 31.01.1945 Barbagallo Giuseppe, Acireale 15.10.1916
Boscarelli Gaetano, Caltagirone 02.01.1924 – Mauthausen 30.04.1945
Calì Vincenzo, Giarre 01.01.1889 - Gróditz (Flossenburg) 03.02.1945
Campo Agatino, Misterbianco 01.05.1921- Markisch (Natzweiler) 14.09.1944
Candella Giuseppe, Catania 14.08.1913- Saafeld (Buchenwald) 27.04.1944
Caruso Alfio, Adrano 02.01.1925- Dachau 17.05.1945
Caruso Angelo, Misterbianco 18/03/1913
Cittadino Michele, Catania 01/01/1898 - Dachau
Consolo Alfio, Zafferana 16.04.1898- Spaichingen (Natzweiter) 03.03.1945
Corsaro Alfio, Catania 25.01.1921- Ebensce (Mauthausen) 30.05.1944
Costanzo Alfio, Caltagirone 02/07/1922 -
D’Amore Salvatore, Calatabiano 10.03.1920 - Mauthausen 25.04.1945
D’Angelo Antonino, Catania 29.07.1912 - Melk (Mauthausen) 15.01.1945
De Corrado Giovanni, Caltagirone 05.09.1883 - Buchenwald 31.03.1945
De Forte Vincenzo, Catania 26/03/1899- Dachau
Di Piazza Antonino, Bronte 06/09/1919 – Brandenburg and der Havel
Di Prima Mario, Catania 21.07.1919 - Mauthausen 04.05.1945
Dottorello Francesco, Caltagirone 18.02.1908 Ebensee( Mauthausen) 13.01.45
Emmanuele Rosario, Giarre 01.08.1912 - Gróditz (Flossenburg) 20.03.1945
Felice Filippo, Catania 20.02.1911 Ebensee (Mauthausen) 30.04.1945
Ferrara Giuseppe, Linguaglossa 16.12.1908 - Gauderschein (Buchenwald) aprile 1945
Firrarello Angelo, S. Cono 10/11/1920 – 06/02/1945
Gagliano Antonio, Catania 04.11.1919 - Buchenwald 11.04.1945
Galata Antonio, Motta S. Anastasia 10.10.1906 - Dachau 20.05.1945
Gandolfo Salvatore, Vizzini 22.02.1910 - Laura (Buchenwald) 20.10.1943
Genovesi Concetto, Giarre 08.10.1904 - Dachau 31.05.1945
Giuffrida Giuseppe, Catania 09.09.1918 - Mauthausen 14.04.1945
Grasso Federico, Catania 04.01.1919 - Gunskirchen (Mauthausen) 21.04.1945
Greco Giuseppe, Linguaglossa 09/11/1921 -
Gulizia Giuseppe, Mineo 25.08.1919 - Buchenwald 09.02.1945
Ingo Epifanio, Caltagirone 02.01.1920 - Wien/Schwechat (Mauthausen) 26.06.1944
La Marca Edoardo, Catania 20.09.1912 - Flossenburg 08.03.1945
Landolina Giovanni Caltagirone 11.03.1886 - Mauthausen 19.03.1945
La Rosa Alfio, Catania 03.05.1912 - Gusen (Mauthausen) 31.03.1945
La Rosa Venero, Belpasso 01.02.1921 - Gusen (Mauthausen) 03.02.1945
Leone Girolamo, Caltagirone 15.02.1920 - Ohrdruf (Buchenwald) 12.03.1945
Leonardi Giuseppe, Zafferana 20/06/1922 – 08/01/1945 Buchenwald
Lo Faro Salvatore, Giarre 12.03.1896 - Vaihingen (Natzweiler) 20,03.1945
Longo Alfio, Adrano 14.04.1922 Ebensee - (Mauthausen) 09.06.1945
Messina Salvatore, Mineo 23/03/1899 – 01/05/1945 Gusen -Mauthausen
Milone Carmelo, Mineo 13/07/1893 – 05/02/1945 Melk-Mauthausen
Incontra Luigi, Catania 21.01.1905 - Hersbruck (Flossenburg) 27.11.1944
Papa Santo, Misterbianco 17.04.1921 - Mauthausen 04.06.1945
Pesce Agatino, Motta S. Anastasia 24/11/1924 -
Pistara Rosario, Acireale 06.01.1909 - Ohrdruf (Buchenwald) 01.03.1945
Porto Lorenzo, Catania 01.01.1916 - Wien/Floridsdorf (Mauthausen) 11.04.1945
Previti Luciano, Motta S. Anastasia 16/12/1912 -
Puglisi Vincenzo, S. Venerina 04.04.1920 - Bergen Belsen 12.05.1944
Puglisi Leonardo, Riposto
Pulvirenti Sebastiano, Acireale 21.02.1924 - Salza (Buchenwald) 25.10.1944
Rainieri Francesco, Catania 25/06/1913 -
Ramponi Angelo, Randazzo 02.02.1945 - Buchenwald 26.03.1945
Salanitro Carmelo, Adrano 30.10.1894 - Mauthausen 24.04.1945
Scalisi Antonino, S. Maria di Licodia 16.09.1925 - Langenstein (Buchenwald) 20.03.1945
Scuderi Gaetano, Misterbianco 21/05/1922 -
Severino Carmelo, Catania 05.02.1915 - Gusen (Mauthausen) 27.03.1945
Sgroi Giuseppe, Catania 25.01.1910 - Ebensee (Mauthausen) 23.04.1945
Spampinato Francesco, Catania 18.07.1923 - Gusen (Mauthausen) 06.04.1945
Stissi Giovanni, Adrano 31.08.1896 - Ebensee (Mauthausen) 03.05.1945
Torisse Settimio, Catania 05.04.1913 - Dachau 10.05.1945
Tranchina Lino, Catania 05.01.1922 - Flossenburg 21.02.1945
Tropellone Sebastiano, Acireale 30.03.1912- Buchenwald 19.09.1944
Vassallo Giuseppe, Catania 24/04/1913 – 24/03/1944
Vasta Salvatore, Mascali 18.07.1915- Ebensee (Mauthausen) 20.02.1945
Vecchio Salvatore, Catania 06.09.1917 - Ebensee (Mauthausen) 22.04.1945
Velardita Salvatore, Caltagirone 09.04.1898 - Mauthausen 28.03.1944
Verdura Salvatore, Catania 23/09/1893 – 19/02/1945 Bergen Belsen
Villari Antonio, Trecastagni 27.02.1926 Proschdorf (Flossenburg) 11.03.1945
Zappalà Ignazio, Adrano 02.07.1913 - Weimar (Buchenwald) 23.04.1944