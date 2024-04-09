GIOVANE CENTAURO INVESTITO E LASCIATO A TERRA SULLA SS 121: APPELLO DELLA FAMIGLIA PER TROVARE IL CONDUCENTE FUGGITO

Nella notte del 31 marzo 2024, lungo la SS121, un giovane di soli 18 anni è stato vittima di un incidente stradale drammatico. Il giovane a bordo della sua moto è stato Investito da un'auto in corsa,...

Nella notte del 31 marzo 2024, lungo la SS121, un giovane di soli 18 anni è stato vittima di un incidente stradale drammatico. Il giovane a bordo della sua moto è stato Investito da un'auto in corsa, ha subito fratture e gravi lesioni, con il conducente di una vettura, probabilmente responsabile che ha dimostrato una totale mancanza di umanità e coraggio, lasciando la scena senza prestare soccorso.

L'episodio, avvenuto intorno alle 00:45, ha lasciato la famiglia della vittima sconvolta e indignata. Il giovane investito, il cui nome non è stato reso pubblico, è stato prontamente assistito dal personale del 118 e dai carabinieri, che hanno lavorato con solerzia per valutare la gravità delle sue condizioni e fornire l'aiuto necessario.

Le autorità competenti stanno attivamente cercando di identificare e prendere provvedimenti contro di lui, avvalendosi delle informazioni raccolte sulla vettura coinvolta nell'incidente.

Tuttavia, oltre alla necessità di giustizia, c'è un appello umano diretto al conducente fuggitivo. La famiglia della vittima, e con loro l'intera comunità, spera che costui trovi il coraggio di presentarsi, e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni e di offrire delle scuse sincere per la mancanza di soccorso.

È fondamentale che chiunque abbia informazioni sull'incidente o sul conducente coinvolto si presenti alle autorità competenti, contribuendo così alla ricerca della verità e alla richiesta di giustizia per la vittima e per la sua famiglia.

E mentre il conducente fuggitivo continua a nascondersi, l'appello per il suo risveglio morale e la sua presa di responsabilità e coscienza rimane forte e chiaro.