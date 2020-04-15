GIOVANE MAMMA DI RADDUSA MORTA DOPO COMPLICAZIONI DEL PARTO A ENNA

Muore una 19enne che era in terapia intensiva da fine marzo all’ospedale Basilotta di Nicosia, nell’ennese, per le complicanze post-partum. Il parto è avvenuto nel medesimo nosocomio. Si tratta di Mar...

Muore una 19enne che era in terapia intensiva da fine marzo all’ospedale Basilotta di Nicosia, nell’ennese, per le complicanze post-partum. Il parto è avvenuto nel medesimo nosocomio. Si tratta di Maria Giusi Marletta di Raddusa.

Il parto sembrava essere andato bene ma sono sopraggiunte una serie di complicazioni. La giovane mamma, quindi, era stata ricoverata nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale, attivato con 4 posti il 25 marzo. Avvio verificatosi pochi giorni prima che la ragazza partorisse. La catanese non ha più ripreso conoscenza fino a quando ha perso la vita.

Secondo alcune indiscrezioni, non confermate, pare che la giovane avesse contratto anche una infezione respiratoria ma non era stata sottoposta al tampone per accertare la presenza o meno del Coronavirus. Non era stato disposto, inoltre, il trasferimento al Covid Hospital dell’Umberto I di Enna.

Straziante il "saluto" attraverso il proprio profilo Facebook del papà Giuseppe.

“Sì, miei cari amici la mia guerriera è volata tra gli angeli. Giusi, bella mia, spero che al tuo arrivo in paradiso tutti gli angeli ti abbiano accolto a braccia aperte, come ho chiesto dicendogli che stava arrivando il mio gioiello più prezioso e ti abbiano steso un tappeto di rose profumate degne di una principessa, la mia“.

“Ti ho dato la vita, gioia mia, e per la vita ti amerò. Baci il tuo papà“, conclude il padre della 19enne