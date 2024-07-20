GIOVANE UCCISO A BIANCAVILLA, FERMATO IL PRESUNTO OMICIDA
C'è un fermato nell'ambito delle indagini dei Carabinieri sull'omicidio di ieri sera a Biancavilla, nel Catanese.
Secondo l'accusa ad assassinare Antonio Andolfi, 20 anni, sarebbe stato un conoscente con cui aveva antichi dissapori per dei contrasti sui loro pascoli.
La vittima è stata uccisa con colpi di arma da fuoco ed è deceduta prima del suo arrivo in ospedale.
Il fermato è indagato per omicidio dalla Procura di Catania, che ha chiesto la convalida del provvedimento al gip.
Dalle indagini di Carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo e della compagnia di Paternò sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera persone dei due, escludendo collegamenti con ambienti criminali.