GIOVANE UCCISO A BIANCAVILLA, FERMATO IL PRESUNTO OMICIDA

20 luglio 2024 14:40
News
C'è un fermato nell'ambito delle indagini dei Carabinieri sull'omicidio di ieri sera a Biancavilla, nel Catanese.

Secondo l'accusa ad assassinare Antonio Andolfi, 20 anni, sarebbe stato un conoscente con cui aveva antichi dissapori per dei contrasti sui loro pascoli.

La vittima è stata uccisa con colpi di arma da fuoco ed è deceduta prima del suo arrivo in ospedale.

Il fermato è indagato per omicidio dalla Procura di Catania, che ha chiesto la convalida del provvedimento al gip.

Dalle indagini di Carabinieri del comando provinciale del capoluogo etneo e della compagnia di Paternò sono emersi elementi che riconducono il delitto alla sfera persone dei due, escludendo collegamenti con ambienti criminali.

