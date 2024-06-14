GIOVANE VITA SPEZZATA: 22ENNE MUORE IN SCONTRO AUTO-MOTO A BELPASSO

E il giovane Alessandro Milici, di 22 anni, la vittima dell incidente stradale avvenuto ieri sera in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso. Il drammatico scontro tra un'auto e una moto non h...

E il giovane Alessandro Milici, di 22 anni, la vittima dell incidente stradale avvenuto ieri sera in via Pantano, nella zona industriale di Belpasso.

Il drammatico scontro tra un'auto e una moto non ha lasciato scampo al motociclista.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Alessandro, che lavorava in una delle attività del centro commerciale Etnapolis, stava tornando a casa dopo una giornata di lavoro. Percorrendo via Pantano, per ragioni ancora da accertare, si è scontrato frontalmente con una Volkswagen Golf guidata da un 31enne di Belpasso.

L'impatto violentissimo ha causato la morte immediata del giovane motociclista.

I carabinieri della Stazione di Belpasso sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari. Alessandro era alla guida della sua moto, una Honda Shadow, e purtroppo l'intervento del 118 è stato vano: i sanitari, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del ragazzo.

Il conducente della vettura, un uomo di 31 anni, è stato soccorso e trasportato all'ospedale SS. Salvatore di Paternò. Attualmente è ricoverato e verrà sottoposto a test per verificare l'eventuale presenza di droghe o alcol nel sangue.

Per illuminare la zona dell'incidente, totalmente al buio, sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Paternò.

Il magistrato di turno del Tribunale di Catania ha disposto il sequestro dei mezzi coinvolti nello scontro, mentre la salma di Alessandro è stata trasportata all'obitorio del Policlinico di Catania, in attesa di essere restituita ai familiari.

Le indagini proseguiranno per chiarire la dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.