“GIOVANNI FALCONE E PAOLO BORSELLINO”: È IL NUOVO SINGOLO DEL CANTANTE PATERNESE FABIO MANGANI

Un titolo forte ed emblematico. E’ quello del nuovo singolo del cantante neomelodico paternese, Fabio Mangani. Un brano che richiama ai valori dei due magistrati uccisi nel 1992 per mano della mafia: il brano di Fabio Mangani è un inno alla libertà ed alla necessità di vivere la propria quotidianità con onestà. “Viene detto troppe volte che i neomelodici cantino canzoni che “appartengono” alla mafia - spiega Fabio Mangani - ma voglio dimostrare che non è vero. Che non è così. Questa canzone è stata scritta per raccontare quanto sia importate stare dalla parte di chi è pulito nel cuore e nei gesti. Per questo, canto di due eroi veri”.