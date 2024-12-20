GIOVANNI LA PUNTA: SCONTRO TRA DUE AUTO, NESSUNA GRAVE CONSEGUENZA PER LE PERSONE

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 di oggi, 20 dicembre 2024, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte....

Un incidente stradale si è verificato intorno alle ore 14 di oggi, 20 dicembre 2024, a San Giovanni La Punta, in provincia di Catania, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Lo scontro è avvenuto in via Giovanni Caboto, dove si sono scontrate due automobili: una Fiat 500 L e una Fiat Punto.

Secondo le prime informazioni, le cause dell'incidente sono ancora al vaglio degli enti competenti, che stanno conducendo gli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro.

Nonostante l'intensità dell'impatto, nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite gravi.

Tuttavia, i danni ai veicoli sono risultati consistenti, con entrambi i mezzi seriamente danneggiati.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, che si sono occupati di eseguire i rilievi di legge e di regolare il traffico, che ha subito alcuni rallentamenti nel tratto interessato dall'incidente.

Fortunatamente, non si segnalano ulteriori disagi importanti per la viabilità, ma i conducenti sono stati invitati a prestare attenzione e a rispettare le indicazioni delle forze dell'ordine.

Continueremo a seguire gli sviluppi di questa notizia.