Il Giro d’Italia attraverserà Paternò nel pomeriggio di giovedì 10 maggio nel passaggio della 6° tappa che porterà i ciclisti da Caltanissetta all'Osservatorio Astrofisico dell’Etna.Il passaggio della...

Il Giro d’Italia attraverserà Paternò nel pomeriggio di giovedì 10 maggio nel passaggio della 6° tappa che porterà i ciclisti da Caltanissetta all'Osservatorio Astrofisico dell’Etna.

Il passaggio della corsa, in città, è previsto intorno alle 15.50 GIOVEDÌ 10 MAGGIO PASSA IL GIRO D'ITALIA A PATERNÒ: COSA C'È DA SAPERE

Gli atleti saranno preceduti dalla carovana pubblicitaria che sosterà in Piazza Regina Margherita dalle ore 14.30 circa.

La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di entertainment, promozione e visibilità indirizzato ai partner commerciali e ai comuni presenti lungo il percorso del Giro d’Italia.

Si tratta da un’ottantina di mezzi che per circa 15 minuti porterà a Paternò l’allegria e i colori del Giro proponendo spettacoli e musica per animare il percorso prima del transito

Gli atleti, proveniente da Sferro , attraverseranno Ponte Barca per giungere in

Via Giovanni Verga e proseguire per

Via Mediterraneo

Via G.B. Nicolosi (contromano)

Via G.B.Nicolosi

Piazza Regina Margherita

Via Vittorio Emanuele

Via Stazione Circumetnea

sottopasso Corso Italia

sottopasso SS 284

lasceranno il territorio di Paternò , attraversando i comuni di Belpasso, Ragalna e Nicolosi con il finale che porta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna.

GIORNO 10 MAGGIO tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.

Sospensione del mercato trisettimanale di via Fonte Maimonide nella sola giornata del 10.05.2018

Giorno 10 MAGGIO 2018 nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 17,00, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione,

Giorno 10 MAGGIO 2018 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE STRADALE DALLE ORE 13,00 fino alla conclusione del passaggio del corteo ciclistico

nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:

via Giovanni Verga, con provenienza dalla S.P. 58 e suo prolungamento,

quale tratto di competenza entro il centro abitato – via Mediterraneo; via G.B. Nicolosi, da via Mediterraneo a Piazza R. Margherita;

Piazza R. Margherita - via Vittorio Emanuele, da Piazza R. Margherita a rotatoria di Corso Sicilia e via Stazione – via Stazione Circumetnea-

Tratto stradale costituente prolungamento della via Della Libertà, che si diparte dall’area di intersezione con la via Stazione Circumetnea

e la via Della Libertà fino alla delimitazione del centro abitato del Comune di Paternò,

oltre la quale delimitazione detto tratto prosegue fino all’innesto con l’area di intersezione tra la S.P. 57 e la S.P. 56/II .

La ferrovia Circumetnea attraverso il sito istituzionale, rende noto ai Sig.ri Viaggiatori che giovedì 10/05/2018,dalle ore 12.30 alle ore 16.30.Per transito tappa Giro D'italia,le corse automobilistiche subiranno le seguenti variazioni di percorso e soppressioni:

Tutte le corse in partenza da e per Belpasso,Nicolosi e Ragalna saranno sospesi.

Tutte le corse in arrivo e partenza da Paternò stazione Fce avranno origine e fine presso la fermata Paternò parco del Sole.

Tutte le corse in transito da e per Paternò effettueranno il percorso alternativo: Via Fontana del Lupo,Circonvallazione e viceversa.

Fermate soppresse:Paternò Via Libertà,Stazione Fce Paternò,Via V.Emanuele Paternò.