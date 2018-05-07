GIOVEDÌ 10 MAGGIO PASSA IL GIRO D'ITALIA A PATERNÒ: COSA C'È DA SAPERE
Il Giro d’Italia attraverserà Paternò nel pomeriggio di giovedì 10 maggio nel passaggio della 6° tappa che porterà i ciclisti da Caltanissetta all'Osservatorio Astrofisico dell’Etna.Il passaggio della...
Il Giro d’Italia attraverserà Paternò nel pomeriggio di giovedì 10 maggio nel passaggio della 6° tappa che porterà i ciclisti da Caltanissetta all'Osservatorio Astrofisico dell’Etna.
Il passaggio della corsa, in città, è previsto intorno alle 15.50
Gli atleti saranno preceduti dalla carovana pubblicitaria che sosterà in Piazza Regina Margherita dalle ore 14.30 circa.
La Carovana del Giro d’Italia è un progetto di entertainment, promozione e visibilità indirizzato ai partner commerciali e ai comuni presenti lungo il percorso del Giro d’Italia.
Si tratta da un’ottantina di mezzi che per circa 15 minuti porterà a Paternò l’allegria e i colori del Giro proponendo spettacoli e musica per animare il percorso prima del transitoIL PERCORSO
Gli atleti, proveniente da Sferro , attraverseranno Ponte Barca per giungere in
- Via Giovanni Verga e proseguire per
- Via Mediterraneo
- Via G.B. Nicolosi (contromano)
- Via G.B.Nicolosi
- Piazza Regina Margherita
- Via Vittorio Emanuele
- Via Stazione Circumetnea
- sottopasso Corso Italia
- sottopasso SS 284
lasceranno il territorio di Paternò , attraversando i comuni di Belpasso, Ragalna e Nicolosi con il finale che porta all’Osservatorio Astrofisico dell’Etna.
GIORNO 10 MAGGIO tutte le scuole di ogni ordine e grado resteranno chiuse.
Sospensione del mercato trisettimanale di via Fonte Maimonide nella sola giornata del 10.05.2018
- Giorno 10 MAGGIO 2018 nella fascia oraria compresa tra le ore 08,00 e le ore 17,00, è vietata la sosta veicolare ambo i lati, con la sanzione accessoria della coatta rimozione,
- Giorno 10 MAGGIO 2018 SOSPESA LA CIRCOLAZIONE STRADALE DALLE ORE 13,00 fino alla conclusione del passaggio del corteo ciclistico
nei seguenti tratti stradali urbani del centro abitato, quali:
via Giovanni Verga, con provenienza dalla S.P. 58 e suo prolungamento,
quale tratto di competenza entro il centro abitato – via Mediterraneo; via G.B. Nicolosi, da via Mediterraneo a Piazza R. Margherita;
Piazza R. Margherita - via Vittorio Emanuele, da Piazza R. Margherita a rotatoria di Corso Sicilia e via Stazione – via Stazione Circumetnea-
Tratto stradale costituente prolungamento della via Della Libertà, che si diparte dall’area di intersezione con la via Stazione Circumetnea
e la via Della Libertà fino alla delimitazione del centro abitato del Comune di Paternò,
oltre la quale delimitazione detto tratto prosegue fino all’innesto con l’area di intersezione tra la S.P. 57 e la S.P. 56/II .
La ferrovia Circumetnea attraverso il sito istituzionale, rende noto ai Sig.ri Viaggiatori che giovedì 10/05/2018,dalle ore 12.30 alle ore 16.30.Per transito tappa Giro D'italia,le corse automobilistiche subiranno le seguenti variazioni di percorso e soppressioni:
Tutte le corse in partenza da e per Belpasso,Nicolosi e Ragalna saranno sospesi.
Tutte le corse in arrivo e partenza da Paternò stazione Fce avranno origine e fine presso la fermata Paternò parco del Sole.
Tutte le corse in transito da e per Paternò effettueranno il percorso alternativo: Via Fontana del Lupo,Circonvallazione e viceversa.
Fermate soppresse:Paternò Via Libertà,Stazione Fce Paternò,Via V.Emanuele Paternò.