GIOVEDÌ MATTINA PER RIPRESE CINEMATOGRAFICHE CHIUSA LA S.P. 92, LA NICOLOSI BELPASSO

Giovedì 14 ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 14,00, sarà chiusa al transito veicolare e pedonale la S. p. 92, nel tratto lungo 4 chilometri (compreso tra la progressiva Km. 7+000 circa e la progressiva Km. 11+000 circa), ricadente nel territorio di Nicolosi e Belpasso.

L’ordinanza è stata emessa dalla Città metropolitana di Catania, su richiesta di un noto produttore cinematografico, per poter effettuare le riprese della fiction pubblicitaria “Tour di Archie Hamilton”.

Nell’area interessata dalle riprese cinematografiche i pedoni non potranno accedere e sul luogo saranno apposti adeguati segnali stradali con l’indicazione delle deviazioni e degli itinerari alternativi per il traffico veicolare.