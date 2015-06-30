Giovedì sera 2 luglio il Gran Galà di Paternò in Linea: una imperdibile festa di sport
Pronto anche un murales che richiama allo sport ed ai valori della vita
95047.it Un’altra stagione più che positiva per l’ASD PATERNÒ IN LINEA che, dopo gli allenamenti invernali al coperto svoltisi presso la Palestra delle Scuole di via Libertà, si ritrova nei mesi primaverili/estivi tutti i giovedì sera presso la ribattezzata piazza “PiL” di Paternò lungo il viale dei Platani. Un appuntamento ormai fisso per i tantissimi appassionati di pattinaggio ed i neofiti che anche quest’anno si sono avvicinati a questo sport imparando le tecniche base, grazie ai consigli dei maestri, degli istruttori e dei più esperti pattinatori dell’Associazione.
Durante la serata sarà allestito in loco anche un piccolo punto “rinfresco”, gestito dai volontari del Grest Parrocchiale di Cristo Re, presso il quale sarà possibile acquistare bibite fresche e stuzzicherie contribuendo alla raccolta di fondi utili per l’organizzazione del Grest.