Giro 2018, Tappa 1: le foto
Tom Dumoulin ha vinto la crono individuale d’apertura del 101esimo Giro d’Italia davanti ad una folla entusiasta a Gerusalemme.Il tempo di Rohan Dennis è rimasto il migliore finche è arrivato il vinci...
Tom Dumoulin ha vinto la crono individuale d’apertura del 101esimo Giro d’Italia davanti ad una folla entusiasta a Gerusalemme.
Il tempo di Rohan Dennis è rimasto il migliore finche è arrivato il vincitore uscente, ultimo al via.
Il Campione del Mondo della specialità ha battuto l’australiano di due secondi alla media di 48,365 chilometri all’ora su un percorso vallonato.
Ha dato distacchi considerevoli a tutti gli altri favoriti per la classifica generale: 33 secondi a Thibaut Pinot, 37 secondi a Chris Froome, 46 secondi a Esteban Chaves, 50 secondi a Fabio Aru e 56 secondi a Miguel Angel Lopez.