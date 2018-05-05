Giro 2018, Tappa 1: le foto

Tom Dumoulin ha vinto la crono individuale d’apertura del 101esimo Giro d’Italia davanti ad una folla entusiasta a Gerusalemme.Il tempo di Rohan Dennis è rimasto il migliore finche è arrivato il vinci...

A cura di Redazione 05 maggio 2018 08:25

Condividi