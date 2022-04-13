GIRO DI SICILIA 2022, MALUCELLI VINCE LA PRIMA TAPPA DA MILAZZO A BAGHERIA CON LA MAGLIA AZZURRA DELLA NAZIONALE

Una volata perfetta ha permesso a Matteo Malucelli di conquistare la prima tappa de Il Giro di Sicilia Eolo davanti a Matteo Moschetti e Filippo Fiorelli. Il corridore della Nazionale Italiana di Dani...

Una volata perfetta ha permesso a Matteo Malucelli di conquistare la prima tappa de Il Giro di Sicilia Eolo davanti a Matteo Moschetti e Filippo Fiorelli. Il corridore della Nazionale Italiana di Daniele Bennati ha conquistato il secondo successo stagionale in quel di Bagheria in una tappa che ha visto molte maglie azzurre nella parte alta della classifica con Alessandro Fedeli e Damiano Caruso rispettivamente al quarto e al quinto posto. Per Malucelli c'è anche la soddisfazione di essere la prima Maglia Giallo Rossa de Il Giro di Sicilia Eolo alla vigilia della frazione di domani a Caltanissetta con arrivo impegnativo.

RISULTATO DI TAPPA

1 - Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) - 199 km in 4h21'36", media 45.642 km/h

2 - Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) s.t.

3 - Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) s.t.

CLASSIFICA GENERALE

1 - Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

2 - Matteo Moschetti (Trek - Segafredo) a 4”

3 - Filippo Fiorelli (Bardiani Csf Faizanè) a 6”

E MAGLIE

Le maglie di leader de Il Giro di Sicilia Eolo sono prodotte con tessuti SITIP e disegnate da GOBIK.

Maglia Giallo Rossa , leader della classifica generale, sponsorizzata Regione Siciliana - Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

, leader della classifica generale, sponsorizzata Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, dedicata al Made in Italy - Matteo Malucelli (Nazionale Italiana)

, leader della classifica a punti, dedicata al Matteo Malucelli (Nazionale Italiana) Maglia Verde Pistacchio , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Enel Green Power - Stefano Gandin (Team Corratec)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Stefano Gandin (Team Corratec) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, nato dopo il 01/01/1997, sponsorizzata ENIT - Agenzia Nazionale del Turismo - David Martin Romero (Eolo-Kometa Cycling Team)