GIRO DI SICILIA 2023: IL VIA DA MARSALA, FINALE A GIARRE

Presentato questa mattina, presso il Palazzo d’Orlèans sede della Regione Siciliana, il Giro di Sicilia Crédit Agricole 2023. Quattro le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala e...

Presentato questa mattina, presso il Palazzo d’Orlèans sede della Regione Siciliana, il Giro di Sicilia Crédit Agricole 2023. Quattro le tappe in programma con partenza martedì 11 aprile da Marsala e gran finale venerdì 14 in quel di Giarre.

11/04/2023 1ª tappa - MARSALA - AGRIGENTO, 159 km

12/04/2023 2ª tappa - CANICATTÌ - VITTORIA, 193 km

13/04/2023 3ª tappa - ENNA - TERMINI IMERESE, 150 km

14/04/2023 4ª tappa - BARCELLONA POZZO DI GOTTO - GIARRE, 216 km

DICHIARAZIONI

Elvira Amata, Assessore Regionale del Turismo e dello Sport: “Ci riempie d’orgoglio ospitare anche quest’anno, nella nostra meravigliosa Isola, il Giro di Sicilia. È come sempre una straordinaria occasione che ci proietta in un palcoscenico internazionale, offrendo la possibilità di far conoscere il nostro patrimonio turistico, culturale, architettonico, paesaggistico e monumentale, ma anche di valorizzare sempre di più la speciale carovana sportiva di indiscusso e consolidato pregio. Saremo presenti alle quattro tappe previste che attraverseranno i nostri territori per godere dello spettacolo e condividere la gioia e l’entusiasmo dei tanti appassionati e dei numerosi turisti che accorreranno alla competizione sportiva”.

Paolo Bellino, Amministratore Delegato di Rcs Sport: "Il rapporto con la Regione Sicliana è consolidato ormai da diversi anni come dimostra Il Giro di Sicilia, che riproponiamo ad aprile, e le altre iniziative organizzate di recente tra cui la Grande Partenza del Giro d'Italia del 2020 e la Palermo Sport Tourism Arena, manifestazione che ha avuto un grandissimo successo raccogliendo oltre 50mila presenze al Foro Italico nell'arco dei tre giorni. Questi eventi hanno una ricaduta molto importante sul territorio sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista del ritorno d'immagine in quanto questa bellissima regione, una terra straordinaria ricca di tradizione, storia e cultura, sarà visibile in tutto il mondo. Questo flusso crea sviluppo al turismo e diventa un volano per l'economia del territorio che le ospita. Siamo certi che questa cooperazione possa continuare e portare vantaggi ad entrambi sia a breve che lungo termine".

IL PERCORSO DEL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

11/04/2023 1ª tappa - MARSALA - AGRIGENTO, 159 km

GIRO DI SICILIA 2023: IL VIA DA MARSALA, FINALE A GIARRE

Tappa divisa in due parti. La prima parte piuttosto articolata in saliscendi e numerose curve

nell’entroterra trapanese e nella Valle del Belice. Seconda parte quasi interamente su strade a

scorrimento veloce e senza veri attraversamenti di centri urbani. Lasciata Marsala si procede

per saliscendi attraverso Castelvetrano, Santa Ninfa e Partanna fino a entrare nella strada a

scorrimento veloce che, lungo la costa e con alcuni saliscendi con pendenze moderate, porta a

4 km dall’arrivo all’ingresso della Valle dei Templi ai piedi di Agrigento.

Ultimi km

Ultimi chilometri tutti in salita attorno al 5% con un breve tratto attorno al 9% a 2.5 km

dall’arrivo. La strada è larga ben pavimentata caratterizzata da una serie di brevi rettilinei e

semicurve. Rettilineo finale di 250 m.

12/04/2023 2ª tappa - CANICATTÌ - VITTORIA, 193 km

GIRO DI SICILIA 2023: IL VIA DA MARSALA, FINALE A GIARRE

Tappa molto articolata con una lunga sequenza di curve e saliscendi che terminano a circa 20

km dalla linea di arrivo. Pochi gli attraversamenti cittadini tutti caratterizzati dalla presenza di

rotatorie e spartitraffico. Le strade sono prevalentemente larghe e ben pavimentate. Finale

dopo Comiso pianeggiante.

Ultimi km

Rettilineo di arrivo lungo 700 m (largh. 8 m).

13/04/2023 3ª tappa - ENNA - TERMINI IMERESE, 150 km

GIRO DI SICILIA 2023: IL VIA DA MARSALA, FINALE A GIARRE

Tappa di media montagna che supera una serie di salite di pendenza limitata, ma di lunghezza

oltre i 15 km. Si scalano nell’ordine Rocca Vutura, Sperlinga (4 km) e la Portella di Bafurco dal

versante sud. Seguono quasi 40 km di discesa (con brevi contropendenze all’interno) prima di

inserirsi sulla strada statale costiera e raggiungere l’arrivo. Strade all’interno della Sicilia molto

articolate con numerose curve e saliscendi sempre abbastanza larghe e in discreto stato di

manutenzione.

Ultimi km

Ultimi chilometri pianeggianti fino all’ultimo km. Da segnalare tre curve a novanta gradi prima

di un sottopasso ferroviario dove inizia la breve salita finale. Dopo l’ultimo km la strada sale

con pendenze attorno al 6% e supera 5 tornanti ravvicinati per immettersi nella Piazza Del

Duomo dove è posto l’arrivo (largh. 8 m).

14/04/2023 4ª tappa - BARCELLONA POZZO DI GOTTO - GIARRE, 216 km

GIRO DI SICILIA 2023: IL VIA DA MARSALA, FINALE A GIARRE

Tappone di montagna con 3 GPM di categoria superiore e l’arrivo al termine dell’ultima discesa. Dopo circa 50 km lungo la costa si scala la salita di Floresta (complessivi 40 km al 3% medio con tratti al 7%). Segue una lunga discesa e dopo Linguaglossa si affronta la salita all’Etna (loc. Due Monti) di quasi 18 km al 6%. Dopo la discesa fino a Mascali di scala la salita di Scorciavacca fino al culmine (10 km al 6.4%). Si ripercorre la discesa precedente raggiungendo Mascali per poi raggiungere Giarre.

Ultimi km

Ultimi km dopo Mascali tutti in leggera salita (circa 2%) praticamente rettilinei con brevi

semicurve fino all’arrivo. Rettilineo finale di circa 1 km su basolato (largh. 8 m).

GIRO DI SICILIA 2023: IL VIA DA MARSALA, FINALE A GIARRE

LE SQUADRE AL VIA DE IL GIRO DI SICILIA CRÉDIT AGRICOLE

5 UCI WorldTeams

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

INTERMARCHÉ - CIRCUS - WANTY

TEAM JAYCO - ALULA

UAE TEAM EMIRATES

8 UCI ProTeams

BINGOAL WB

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

GREEN PROJECT-BARDIANI CSF-FAIZANE'

HUMAN POWERED HEALTH

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TEAM CORRATEC

TEAM NOVO NORDISK

TUDOR PRO CYCLING TEAM

1 Nazionale

NAZIONALE ITALIANA PISTA

11 UCI Continental Teams

BELTRAMI TSA TRE COLLI

BIESSE - CARRERA

D’AMICO UM TOOLS

GENERAL STORE - ESSEGIBI - F.LLI CURIA

GW SHIMANO SIDERMEC

MG.K VIS COLOR FOR PEACE

SOFER - SAVINI DUE - OMZ

TEAM COLPACK BALLAN

TEAM TECHNIPES #INEMILIAROMAGNA

WORK SERVICE - VITALCARE - DYNATEK

ZALF EUROMOBIL FIOR