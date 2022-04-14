GIRO DI SICILIA: DOMANI GRAN FINALE SULL’ETNA CON PARTENZA DA RAGALNA

Giro di Sicilia quasi all’epilogo, e con la classifica finale che molto probabilmente si deciderà sull’Etna, come lo scorso anno quando a compiere l’impresa fu Vincenzo Nibali. Ed è proprio Nibali, in...

Giro di Sicilia quasi all’epilogo, e con la classifica finale che molto probabilmente si deciderà sull’Etna, come lo scorso anno quando a compiere l’impresa fu Vincenzo Nibali. Ed è proprio Nibali, insieme all’altro siciliano Caruso, che domani dovranno attaccare e impedire fughe anomale per giocarsi la partita finale.

LA TAPPA DI DOMANI: Tappa di alta montagna con poco respiro dopo metà corsa. Prima parte lungo la strada che contorna l’Etna collegando Biancavilla, Adrano, Bronte, Maletto e Randazzo. Qui la corsa sale lungo il vulcano per contornarlo più in quota sulla Sp. Quota Mille. Discesa attraverso Linguaglossa (passaggio impegnativo) fino a Piedimonte Etneo dove comincia la prima salita “Superior” della tappa che porta a Contrada Giuliana. Discesa impegnativa attraverso Milo e Santa Venerina fino a Giarre. Dopo Mascali (TV di tappa) inizia la seconda ascesa a Contrada Giuliana diversa e leggermente più impegnativa della precedente. Dopo il GPM breve falsopiano a scendere prima della salita finale di 18 km a partire da Fornazzo. Ultimi KM: La salita finale misura 18.0 km e sale sul versante Est dell’Etna seguendo un ritmico alternarsi di tornanti lungo colate di lava più o meno recenti. La pendenza media è del 6.0% tenendo conto che all’interno della salita è presente una breve discesa (dopo il bivio del Rifugio Citelli), ma gli ultimi 3 km presentano (a ridosso dei 2000 m) le medie maggiori (circa 9%) e il picco dell’11% a 1500 m dall’arrivo. Rettilineo finale di 50 m su asfalto, largo 6.5 m.