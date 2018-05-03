GIRO D'ITALIA 101: ANNUNCIATI I PARTENTI
GIRO D'ITALIA 101: ANNUNCIATI I PARTENTI
Annunciata oggi la lista dei partenti del centunesimo Giro d'Italia, in programma dal 4 al 27 maggio e organizzato da RCS Sport/La Gazzetta dello Sport.
LE SQUADRE
Ecco le 22 formazioni al via, composte da 8 corridori ciascuna, con i principali partenti.
UCI WORLDTEAMS – 18 (aventi diritto)
AG2R LA MONDIALE – Geniez, Montaguti
ASTANA PRO TEAM – Lopez, Sanchez
BAHRAIN - MERIDA – Pozzovivo, Visconti
BMC RACING TEAM – Dennis, Roche
BORA - HANSGROHE – Formolo, Sam Bennett
GROUPAMA - FDJ – Pinot, Morabito
LOTTO SOUDAL – Wellens, Hansen
MITCHELTON - SCOTT – Chaves, Simon Yates
MOVISTAR TEAM – Betancur, Carapaz
QUICK - STEP FLOORS – Stybar, Viviani
TEAM DIMENSION DATA – Meintjes, O'Connor
TEAM EF EDUCATION FIRST - DRAPAC P/B CANNONDALE – Woods, Modolo
TEAM KATUSHA ALPECIN – Tony Martin, Dowsett
TEAM LOTTO NL - JUMBO – George Bennett, Battaglin
TEAM SKY – Froome, Poels
TEAM SUNWEB – Dumoulin, Oomen
TREK - SEGAFREDO – Brambilla, Pantano
UAE TEAM EMIRATES – Aru, Ulissi
UCI PROFESSIONAL CONTINENTAL TEAMS – 4 wild card
ANDRONI GIOCATTOLI - SIDERMEC – Gavazzi, Frapporti
BARDIANI CSF – Ciccone, Guardini
ISRAEL CYCLING ACADEMY – Hermans, Neilands
WILIER TRIESTINA - SELLE ITALIA – Mareczko, Zardini