Il “Giro d’Italia 2017” arriva in Sicilia
Anche se ancora non è stato ufficializzato il percorso, che sarà presentato il 25 ottobre a Milano ma sembra che il Giro sarà in Sicilia in occasione della quarta e la quinta tappa.La partenza è previ...
Anche se ancora non è stato ufficializzato il percorso, che sarà presentato il 25 ottobre a Milano ma sembra che il Giro sarà in Sicilia in occasione della quarta e la quinta tappa.
La partenza è prevista dalla Sardegna con tre tappe, con partenza il 5 maggio: Alghero-Olbia; Olbia-Tortoli; Tortoli-Cagliari.
Il fatto che il “Giro” tocchi la Sicilia è una circostanza straordinaria. Non accadeva dal 2011.
Le due tappe siciliane del giro d'Italia del 2017, che coincide con il centenario, partiranno da Cefalù (Palermo) con arrivo sull'Etna al rifugio Sapienza e da Pedara (Catania) con arrivo Messina.
LA PRIMA TAPPA SICULA SARA' GIORNO 9 MAGGIO 2017 - CEFALU' - ETNA
Dove ci sara il gran premio della montagna a 1524 mt. a Portella Femmina Morta per poi scendere in direzione Cesarò,
si scende per RANDAZZO, BRONTE, ADRANO, BIANCAVILLA, SANTA MARIA DI LICODIA, RAGALNA e NICOLOSI
dove si sale sino ai 1892 metri del Rifugio Sapienza.
LA SECONDA TAPPA SICULA SARA' GIORNO 10 MAGGIO 2017 - PEDARA - MESSINA
La partenza sarà in discesa da Pedara verso San Pietro Clarenza. Poi Mascalucia, Gravina di Catania e si ricomincia a salire verso San Giovanni La Punta, Aci Bonaccorsi, Viagrande, Trecastagni, Zafferana Etnea, Milo e Fornazzo, con scollinamento a quota 890 metri, altitudine massima di questa frazione. Poi la discesa verso Piedimonte Etneo, nuova risalita verso Linguaglossa, poi lo strappo della Portella di Castiglione. Da qui si andrà su Castiglione di Sicilia, Francavilla di Sicilia e poi si seguirà tutta la bassa Valle dell’Alcantara fino a Giardini Naxos. Infine tutta la costa jonica, passando da Letojanni, S. Alessio, S. Teresa, Furci, Roccalumera, Nizza, Alì Terme, Itala e Scaletta, fino all’arrivo di Messina