GIRO D’ITALIA 2018, OGGI IL GRANDE GIORNO DELLA PRESENTAZIONE

Oggi è il giorno. A Milano, negli studi di Che tempo che fa, nasce il Giro d’Italia numero 101.

L’inizio di una nuova era per la corsa Gazzetta con la storica partenza da Israele (tredicesima volta del Giro dall’estero), la prima di un grande giro fuori dall’Europa.

La trasmissione verrà presentata da Alessandro Fabretti e Mia Ceran; ci sarà anche Mario Orfeo, direttore generale della Rai. E dalle 18, su Gazzetta.it, potrete scoprire in video tutte le 21 tappe della corsa Gazzetta.

Tre tappe in Israele, il via da Gerusalemme venerdì 4 maggio, con una crono di 10 chilometri. altre due tappe in Israele, poi il trasferimento in Sicilia,

Dopo un giorno per lo spostamento in Sicilia si dovrebbe ripartire con 3 tappe in Sicilia un risultato che è frutto dell’accordo firmato da Regione Siciliana, Rcs Sport e Giro d’Italia.

La prima, da Catania a Caltagirone, con i ciclisti che attraverseranno la "maremonti" passando da Carlentini, Palazzolo Acreide e Grammichele.

La seconda da Agrigento verso la Sicilia Occidentale, fino a Santa Ninfa, nella Valle del Belice in ricordo del 50° anniversario del terremoto del 15 gennaio 1968, passando per Sciacca e Menfi.

L'ultima tappa siciliana prevede infine la partenza da Caltanissetta e l'arrivo sull'Etna attraversando pure la città di Paternò