Giro d’Italia 2026: ufficiale il percorso. Per la Sicilia un’altra edizione senza tappe

Roma, 1 dicembre 2025 – All’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” di Roma sono stati presentati ufficialmente i percorsi del 109° Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio 2025, e del Giro d’Italia Women, che si terrà dal 30 maggio al 7 giugno.

Una presentazione ricca di ospiti e grandi nomi dello sport, condotta da Pierluigi Pardo e Barbara Pedrotti, con collegamenti e interviste curate da Paolo Pacchioni di RTL 102.5, radio ufficiale della competizione femminile.

In platea erano presenti atleti, dirigenti sportivi, rappresentanti istituzionali e partner della Corsa Rosa. Sul palco sono intervenuti i vincitori delle ultime edizioni – Simon Yates ed Elisa Longo Borghini – oltre al due volte trionfatore Vincenzo Nibali.

Tra le autorità, una delegazione della Bulgaria con il Primo Ministro Rosen Zhelyazkov, il Ministro del Turismo Miroslav Borshosh e il Ministro dello Sport Ivan Peshev. Per l’Italia è intervenuto con un videomessaggio il Vicepremier e Ministro degli Esteri Antonio Tajani. Presenti anche Luciano Buonfiglio (CONI), Cordiano Dagnoni (FCI), Roberto Pella (Lega Ciclismo Professionistico) e Matteo Zoppas (ICE).

A fare gli onori di casa, l’Assessore ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, insieme ai vertici del Gruppo RCS: Urbano Cairo, Paolo Bellino, Mauro Vegni e Stefano Barigelli.

Ancora un’assenza pesante: niente Sicilia nel percorso 2025

Nonostante le aspettative e le richieste arrivate negli ultimi mesi, anche per quest’anno il Giro d’Italia non toccherà la Sicilia.

L’isola resta quindi fuori dal tracciato per il secondo anno consecutivo, una scelta che ha già suscitato delusione tra appassionati, amministratori locali e operatori turistici, che speravano nel ritorno della carovana rosa.

Grande Partenza dalla Bulgaria

Il Giro scatterà dalla Bulgaria, con tre tappe tra Mar Nero e capitale:

1ª tappa: Nessebar – Burgas, prima Maglia Rosa

Nessebar – Burgas, prima Maglia Rosa 2ª tappa: Burgas – Veliko Tarnovo (220 km con strappo finale al 7,5%)

Burgas – Veliko Tarnovo (220 km con strappo finale al 7,5%) 3ª tappa: Plovdiv – Sofia, adatta ai velocisti

Prima settimana

Dopo il rientro in Italia lunedì 11 maggio, la corsa attraverserà varie regioni con tappe miste e primi arrivi in salita:

Prima salita al Blockhaus (versante Roccamorice)

(versante Roccamorice) Tappa dei “Muri” a Fermo

Arrivo in salita a Corno alle Scale, dove il Giro torna dopo 22 anni

Seconda settimana

La seconda settimana si apre con la cronometro Viareggio–Massa (40,2 km), dedicata a Gino Bartali.

A seguire:

Tappe miste con arrivi impegnativi

Durissima tappa valdostana con arrivo a Pila (4.400 m di dislivello)

(4.400 m di dislivello) Domenica probabile volata a Milano, che ospiterà il suo 90° arrivo di tappa

Terza settimana

Settimana decisiva e molto dura:

Tappa svizzera Bellinzona – Carì

Tappone dolomitico Feltre – Piani di Pezzè , con Duran, Staulanza (variante Coi), Giau (Cima Coppi) e Falzarego

, con Duran, Staulanza (variante Coi), Giau (Cima Coppi) e Falzarego Tappa dedicata al Terremoto del Friuli del 1976, con doppia scalata del Piancavallo

Gran finale a Roma, con la tradizionale passerella nella Capitale.

I numeri del Giro 2025