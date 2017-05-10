GIRO D'ITALIA - TAPPA SICILIANA CEFALU' ETNA

Una festa di popolo, condita da un'impresa sportiva da grande ciclismo. Una vittoria di un corridore andato in fuga per 179 chilometri su 181; Due anni dopo il successo all'Abetone, lo sloveno Jan Pol...

Una festa di popolo, condita da un'impresa sportiva da grande ciclismo. Una vittoria di un corridore andato in fuga per 179 chilometri su 181; Due anni dopo il successo all'Abetone, lo sloveno Jan Polanc ha trionfato su l’Etna, primo arrivo in salita del centesimo Giro d’Italia. È giunto in vetta da solo, unico dei quattro fuggitivi a resistere al ritorno del gruppo dei favoriti nonostante il forte vento sul vulcano siciliano. Il lussemburghese Bob Jungels, già Maglia Rosa per tre giorni l’anno scorso, ritrova il primato e la maglia rosa. Decimo posto per Nibali che a 6 chilometri dal traguardo ha provato l'attacco, ma era tenuto sotto controllo da tutti gli avversari ed ha desistito. Tappa che comunque produce scossoni alla classifica, e che lascia sul terreno un grande successo di pubblico. Strade piene e zona di arrivo con migliaia di appassionati. Un evento che viene poco in Sicilia, ma che dovrebbe essere un appuntamento fisso. Abbiamo atteso il Giro, per darvi una visione spettacolare dei passaggi nei vari paesi con una galleria fotografica senza eguali. FOTO DA US . GIRO

RISULTATO FINALE

1 - Jan Polanc (UAE Team Emirates) - 181 km in 4h55’58”, media 36,693 km/h

2 - Ilnur Zakarin (Team Katusha Alpecin) a 19"

3 - Geraint Thomas (Team Sky) a 29"

CLASSIFICA GENERALE

1 - Bob Jungels (Quick-Step Floors)

2 - Geraint Thomas (Team Sky) a 6"

3 - Adam Yates (Orica - Scott) a 10"

MAGLIE

Maglia Rosa , leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Bob Jungels (Quick-Step Floors)

, leader della classifica generale, sponsorizzata da Enel - Bob Jungels (Quick-Step Floors) Maglia Ciclamino , leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - André Greipel (Lotto Soudal)

, leader della classifica a punti, sponsorizzata da Segafredo - André Greipel (Lotto Soudal) Maglia Azzurra , leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jan Polanc (UAE Team Emirates)

, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata da Banca Mediolanum - Jan Polanc (UAE Team Emirates) Maglia Bianca, leader della Classifica dei Giovani, sponsorizzata da Eurospin - Bob Jungels (Quick-Step Floors); la maglia domani sarà indossata da Adam Yates (Orica - Scott)