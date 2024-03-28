GITA IN PUGLIA FINITA IN OSPEDALE: INTOSSICAZIONE ALIMENTARE PER 150 STUDENTI E DOCENTI DALLA SICILIA

Sono 150, tra studenti e professori in gita scolastica dalla Sicilia in provincia di Brindisi, le persone che ieri hanno accusato dolori addominali con vomito, diarrea e iperpiressia durante il loro s...

Sono 150, tra studenti e professori in gita scolastica dalla Sicilia in provincia di Brindisi, le persone che ieri hanno accusato dolori addominali con vomito, diarrea e iperpiressia durante il loro soggiorno in un albergo di Fasano.

Lo riferiscono dall'Asl Brindisi.

Si tratta di allievi e docenti dell'Istituto tecnico industriale di Milazzo. Ieri la prima chiamata di soccorso alla centrale operativa 118 è stata effettuata intorno alle 17 e c'è stato l'invio di 6 ambulanze.

Tutti i pazienti sintomatici sono stati visitati nel punto medico allestito nella struttura ricettiva.

Tra ieri sera e questa mattina 16 persone sono state "centralizzate e trattate nel Ppit (punto di primo intervento) di Fasano e nel pronto soccorso di Ostuni.

L'emergenza, evidenziano dalla Asl, è terminata intorno alle 11.30 di oggi con il rientro in Sicilia dei 3 pullman, tranne gli 8 pazienti attualmente gestiti a Fasano e Ostuni, il cui rientro in Sicilia è previsto a breve.

Sono attualmente in corso le verifiche da parte dei "Servizi del Dipartimento di prevenzione sugli aspetti epidemiologici e sulla sicurezza alimentare per l'individuazione delle eventuali cause" che avrebbero determinato la presunta intossicazione alimentare.