GIUSEPPE CIARAMELLA VINCE IL PREMIO FORENSIC AWARDS 2024 PER L'ECCELLENZA NELL'AGENZIA DI INVESTIGAZIONE PRIVATA NEL SETTORE ASSICURATIVO

Nella prestigiosa cerimonia dei Forensic Awards 2024, svoltasi a Milano, l'investigatore Giuseppe Ciaramella, originario di Paterno, è stato insignito del prestigioso riconoscimento per l'Eccellenza n...

Nella prestigiosa cerimonia dei Forensic Awards 2024, svoltasi a Milano, l'investigatore Giuseppe Ciaramella, originario di Paterno, è stato insignito del prestigioso riconoscimento per l'Eccellenza nell'Agenzia di Investigazione Privata nel Settore Assicurativo.

La giuria ha motivato la sua scelta sottolineando il ruolo di spicco svolto dall'azienda di Ciaramella nel complesso mondo delle indagini assicurative.

L'instancabile impegno e la dedizione dimostrati dall'investigatore nel corso degli anni hanno consentito all'agenzia di risolvere con perspicacia una vasta gamma di problematiche, dimostrando competenza e professionalità in ogni occasione.