Giuseppe Cicero si tira fuori: "Non sarò io l'assessore"

Dopo le dimissioni del titolare all'Urbanistica, Amato

95047.it Le dimissioni dell’ormai ex assessore Angelo Amato e poi (in verità, anche prima) le indiscrezioni sui nomi dei possibili sostituti. Uno di questi era legato al nome del legale Giuseppe Cicero: una quotazione che non è decollata.

Spiega il diretto interessato: “In relazione all'articolo su 95047.it, pur ringraziando chi ha ipotizzato il mio nome per quanto in oggetto, preciso che ogni concreto sviluppo in tal senso è del tutto fuori discussione. Non sarò io l’assessore”.

Il toto-assessore prosegue ma senza appassionarci. Più della rosa dei nomi ci sarebbe, semmai, da verificare quale metodo, quali prospettive, quali risposte si intendono dare - tanto per fare un esempio - su un Piano Regolatore Generale scaduto da tempo e che costituirebbe la base da cui partire. Urbanisticamente parlando. E, forse, non solo.